¿Cuántas cirugías se ha hecho la hija de Natalia París?

Mariana Correa París, hija de la reconocida modelo Natalia París, decidió darle fin a las constantes preguntas sobre si se ha realizado algunas cirugías estéticas.

Correa activó la popular función de Instagram ‘Hazme una pregunta’, momento que aprovecharon los internautas para cuestionarle sobre su aspecto físico y si se había operado sus senos, ya que hace pocos días había publicado un video donde se ve su busto de mayor tamaño.

Mariana, sin tapujo, les respondió que su busto era natural y que el aumento al parecer se debía a que cambió de pastillas.

“No, no me las he operado. Sí me han crecido, y no sé el porqué, pueda ser que cómo cambié las pastillas que me controlan los ovarios poliquísticos, entonces tendrán más hormonas y me las hace crecer”, explicó.

Seguido de esto y un poco asombrada por la cantidad de personas que le cuestionaron si se había inyectado los labios aseguró que no, y que eran completamente naturales.

“No me he inyectado los labios ¿Cómo se les ocurre? a mí no me gusta eso (…) En serio que yo no me inyecto nada ¡Se los juro! Ni tampoco tengo la nariz operada ni nada por el estilo”, añadió.

Además, resaltó que les teme a las cirugías y que por el momento le gusta ser natural.

“Se los digo porque si me gusta que tengan claro que por el momento, obviamente nunca digas nunca porque pues uno quien sabe en el futuro, aunque no creo, pero en la medida de lo posible a mí me gusta ser natural. Además, me da miedo hacerme esas cosas y dañarme mi cara o lo que sea”, resaltó.

Por último, compartió dos fotografías de su niñez para corroborar que lo que acaba de decir era cierto.