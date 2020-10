A Daniella Álvarez no le queda grande nada, logró montar cicla tras su amputación

Daniella Álvarez se ha convertido en la protagonista de diferentes noticias en los medios nacionales debido al evidente progreso que ha tenido en su recuperación, tras la amputación de su pierna izquierda. La exreina ha sido aplaudida y apoyada por miles de personas, que admiran su fuerza y constancia para superar esta prueba personal.

La ex Señorita Colombia sorprendió a sus seguidores de redes sociales después de publicar algunas metas que ha conseguido con esfuerzo y trabajo físico. Daniella logró ponerse de pie con su pierna derecha únicamente y logró recuperar un porcentaje de su esta extremidad con la ayuda de las fisioterapias.

No obstante, recientemente, la modelo dejó sin palabras a los usuarios de Instagram luego de utilizar su cuenta oficial para compartir una nueva meta que logró con la ayuda de su familia y la esperanza que tiene de recuperar la movilidad de sus extremidades.

Según quedó registrado en un video en el perfil, Álvarez se preparó junto a su hermano Ricky Álvarez para volver a montar en bicicleta tras la fuerte cirugía que vivió. En las imágenes se puede observar a la joven en compañía del deportista, mientras se ubica en el vehículo y va moviéndose lentamente.

Aunque al inicio le cuesta un poco de trabajo tomar el equilibrio suficiente para arrancar en la cicla, su hermano la ayuda ubicándose al lado y sosteniéndola con su cuerpo. Daniella se apoya en el manubrio y comienza a avanzar poco a poco, mientras se separa de Ricky.

Al final del clip, se logra ver cómo la exreina supera esta prueba y consigue montar bicicleta completamente sola por las calles de la zona donde vive, mientras su hermano trota a su lado por si llega a perder el equilibrio. Álvarez se muestra bastante emocionada y contenta por retomar esta actividad, sin necesidad de su otra pierna.

“Dios me demuestra que no hay imposibles cuando hay ganas y voluntad. Eso sumado al amor de la familia que especialmente en momentos difíciles nos ayudan, nos motivan y nos impulsan para salir adelante. Hace muchos años mi papá me dio ese empujoncito para aprender a montar bicicleta y hoy me lo da mi hermano”, escribió la celebridad en el pie de foto de este video.