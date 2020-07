Daniella Donado arremete con mujer que insinuó que le pagaron por contagiarse

El pasado 7 de julio, Daniella Donado dejó sin palabras a sus fieles seguidores luego de utilizar sus redes sociales para contar la fuerte noticia de que junto a su esposo e hijos habían dado positivo para Covid-19. Ante esta situación, la actriz no pudo ocultar lo afectada que estaba y los temores que sentía por el bienestar de su familia.

Sin embargo, este incómodo momento pasó a un segundo lugar luego de que se realizaron por segunda vez la prueba y diera negativo el resultado. Esta noticia la tomó por sorpresa y no pudo contener la emoción que había sentido de recuperar su salud.

Este tema generó toda clase de comentarios y reacciones de los usuarios de Instagram, quienes enviaron sus mensajes de apoyo y respaldo en esta crisis que atraviesa el mundo. No obstante, a propósito del primer resultado positivo que reveló, una mujer envió unas palabras a través de estas plataformas insinuando que esta enfermedad solo era una gripa y nadie se moría realmente por estos casos de contagio.

Adicional a este mensaje, aquella usuaria le indicó a Donado que no creía que este virus le diera a los “famositos”, por lo que esperaba que no se tratara de un negocio y le estuvieran pagando “por engañar a la gente” con este suceso.

“Me gustaría que diga que esta tal pandemia es una gripa y nadie se muere de eso. Y mucho menos los famositos. Que no le estén pagando por engañar a la gente. Diga que eso no es nada”, escribió la mujer.

“Que no te toque ver para creer, mi amor. Ya que no tienes miedo, ¿por qué no vas a las clínicas y ayudas? Allá necesitan colaboradores, eso sí, sin traje de protección, ya que todo es mentira”, respondió Daniella sobre la situación que se vive en las UCI del país.

Ante esta respuesta, la mujer sugirió una vez más que a la artista le pagaron por decir que es Covid y la llamó “terrorista” por hablar de este tema. Además, la usuaria volvió a recalcar que a Daniella le estaban pagando por agrandar una simple gripa. Como respuesta a la ayuda a los centros médicos, esta persona afirmó que podía ir junto con su familia a ayudar a las UCI si le conseguía el dato.

Donado no se quedó callada y una vez más arremetió sobre este tema, enfatizando en que este virus era demasiado real y que esperaba saber el desenlace de la historia de aquella mujer, una vez cumpliera lo que decía de ayudar en las clínicas sin los trajes de protección, pues solo era “una gripita”.

“Si de algo estoy segura es que la Covid es más real que tú, o esa cuenta o ese nombre que usas, pero en todo caso, si necesitan ayudantes. Espero tu tel para averiguar el desenlace de esto”, agregó la colombiana en su defensa.