De dónde viene la expresión "hijo de p..." y todo lo que debe saber sobre los insultos

Los padres de familia y adultos en general siempre se cuidan de no decir malas palabras en frente de los niños o los más pequeños para evitar que aprendan y repitan ese tipo de lenguaje.

No obstante, en algún momento de la vida; ya sea en el colegio, con amigos del barrio, con la televisión o algún libro; todos han aprendido alguna mala palabra.

Y aunque hay quienes hacen su mayor esfuerzo para no decir groserías o malas palabras, y en una discusión evitan al máximo cualquier insulto, sin duda alguna todos han soltado alguna vez un 'madrazo' por cuenta de un susto o un golpe, o quizás también alguna grosería que se haya dicho inconscientemente.

El lenguaje soez está hecho de expresiones conocidas como “malas palabras” o “improperios” que se usan para insultar o denigrar a otros, o para expresar enojo o desprecio.

Tradicionalmente también han sido indicadores de vulgaridad, de que quien las usa es alguien ordinario, carente de educación y de finura. Además hay quienes las usan con tanta frecuencia que ya sólo quedan como parte del lenguaje cotidiano.

Un claro ejemplo es la palabra marica, normalizada por muchos jóvenes para referirse a otro sin necesidad de que tenga que ver en algo su orientación sexual.

Pero, cuál es el origen de los insultos y groserías, y especialmente de donde viene la expresión 'hijueputa' o 'hijo de puta' que tanto se repite en muchas conversaciones cotidianas.

¿De donde viene el hijueputa?

Según el lingüista José Antonio Millán, la ambivalencia de "hijo de puta" como ofensa y como data de la literatura del Siglo de Oro, basándose en la definición de Gonzalo Correas, quien en su Vocabulario de refranes y frases proverbiales definía 'Hi de puta' como una expresión que se empleaba "encareciendo o alabando en bien o en mal". Ya en 1553 Juan de Valdés en su Diálogo de la lengua aclaraba el uso en la época de 'hi' por 'hijo', asociando 'hi de puta' con 'hijo de puta'

Para 1734, el Diccionario de la lengua castellana la define como “el que no es procreado de legítimo matrimonio”.Incluso la usó Miguel de Cervantes en Don Quijote de la Mancha.

¡Oh hi de puta, bellaco, y cómo es católico!

¿Véis ahí -dijo el del Bosque en oyendo el hi de puta de Sancho- como habéis alabado este vino llamándole hi de puta?

Digo -respondió Sancho- que confieso que no es deshonra llamar hijo de puta a nadie, cuando cae debajo del entendimiento de alabarle. Pero, dígame, señor, por el siglo de lo que más quiere: ¿este vino es de Ciudad Real?

De ahí en adelante, a lo largo y ancho del mundo hispánico la usan con distintas formas: ‘hijueputa’, ‘hijoputa’ o el tradicional hijo de puta.

El origen de algunos insultos