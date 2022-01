Deportistas y famosos que son detractores de la vacuna contra la covid-19

Ya han pasado dos años desde que el SARS-CoV-2 o mejor denominado como coronavirus, fue un virus que se catalogó como pandemia por parte de médicos y científicos alrededor del mundo. Algo que ha traído consigo muchas repercusiones a nivel mundial, en el que muchas personas se han visto afectadas, y otras han perdido la vida a causa de complicaciones respiratoritas.

No obstante, muchos artistas, celebridades y deportistas; a pesar de evidenciar las consecuencias que ha traído la covid-19. Han manifestado estar en desacuerdo con la aplicación de las respectivas vacunas, que ayudan a que el virus no sea tan letal, e inclusive han dejado algunos mensajes a sus seguidores, recomendando que no lo hagan, según sus creencias conspirativas, u otras razones que llevan a no creer en este fenómeno.

Lea también: Murió el cantante argentino Diego Verdaguer por complicaciones del covid-19

Es así, que la reciente muerte del cantante Diego Verdaguer, recordado por canciones icónicas que marcaron una generación como “¿Usted qué haría?”, “Quién de los dos será”, “Pídeme”, entre otras. Se dio por complicaciones que tenían que ver con la covid-19, algo que de inmediato hizo recordar los momentos en las que su esposa, la también cantante Amanda Miguel, hizo comentarios mostrándose en contra de la aplicación la vacuna, algo que los internautas no dejaron pasar, y le manifiestan que, si hubiera acatado la norma, seguramente Verdaguer seguiría vivo.