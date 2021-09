Despedida de dos abuelos en TikTok conmueve corazones y saca lágrimas

Se ve como la abuela, llamada Laura, se encuentra en un delicado estado de salud pero logra fijar la atención en su esposo, quien en primer lugar le expresa su cariño recalcándole que él fue su mejor amor, sin importar las circunstancias que vivieron durante tantos años.

"Eres el amor de vida", le dice ella a lo que su marido le acaricia el rostro y le responde, mientras acaricia su rostro: "Claro que los soy, siempre fui el amor de tu vida. Así es, fui tu mejor amor, independientemente de lo que haya pasado"

Luego, procede a uno los momentos más conmovedores de los clips es cuando empieza a sonar You'll Never Know, una canción de Rosemary Clooney and Harry James con y que el abuelo le canta: "Quiero que sepas que aunque no te lo he dicho entonces... un millón de veces y más, nunca sabrás, te amo. Nunca sabrás lo mucho que me importas e incluso si lo intentara no podría esconder todo el amor que siento por ti".

Cierran con un tierno beso mientras él, con ayuda, logra sentarse para seguir a su lado hasta que la vida lo decida.

Los primer video tiene cerca de un millón de 'me gusta' y se ha comentado casi ocho mil veces, con lo que se demuestra que el amor sigue tocando fibras sin importar cuantos cambios se presenten con el paso de los años.