Dividir teletrabajo de la vida personal, clave a la hora de trabajar desde casa

Un estudio de la Universidad El Rosario reveló que la nueva realidad laboral que ha traído la pandemia de la covid-19 y la implementación de algunas medidas como el trabajo en casa, han modificado la relación entre el momento de trabajar y la vida privada.

Una de las variantes del análisis fue el uso permanente de la cámara por parte de los trabajadores, que al parecer se estaría exigiendo en muchas ocasiones sin justificación.

En contexto: ¿Puede su jefe pedirle prender la cámara en teletrabajo?

En diálogo con RCN Radio, el director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, Iván Jaramillo, destacó que este hecho se puede convertir en un verdadero caso de acoso laboral y afectar en gran medida la relación entre el empleador y el empleado.

“No se puede perder la línea que divide el espacio laboral del personal y más en una realidad como esta a la que no estábamos acostumbrados y para la que no estábamos preparados. Esa línea es muy delgada porque en los entornos donde ahora estamos ejerciendo nuestro trabajo. No podemos olvidar que también es el espacio de nuestra esposa, de nuestros hijos y por eso hay que tener mucho cuidado de sobrepasar el uno del otro”, dijo Jaramillo.