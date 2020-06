Dos peluqueros con coronavirus atendieron a 140 personas, pero ninguna se contagio

Dos estilistas de Missouri, Estados Unidos que dieron positivo para coronavirus, atendieron a 140 personas, pero no transmitieron la enfermedad ni a ellos ni a los otros siete compañeros de trabajo.

Así lo dio a conocer un informe del diario Daily Wire, tras revelar un reporte del Departamento de Salud del Condado de Springfield-Greene, donde se confirmaba que el periodo de aislamiento de 14 días para estas 147 personas había terminado y ninguno había presentado síntomas o había dado positivo para el virus.

Pese a esta amplia exposición de los estilistas enfermos y aunque ellos no se reportaron con el virus, las autoridades no anunciaron medidas sancionatorias, por el contrario, destacaron las buenas prácticas del establecimiento en materia de bioseguridad.

El director de salud del condado de Springfield-Greene, Clay Goddard, aseguró que esta es una importante noticia sobre el valor de permanecer con tapabocas y cumplir con todas las normas de seguridad con el fin de prevenir el contagio de la COVID-19.

“Estamos estudiando más de cerca los detalles de estas exposiciones, incluyendo qué tipos de cubiertas faciales se usaron y qué otras precauciones se tomaron para lograr este resultado alentador. Nunca queremos que ocurra una exposición como esta, pero esta situación ampliará en gran medida nuestra comprensión de cómo se propaga este nuevo coronavirus", agregó Goddard.

Cabe resaltar que los funcionarios de salud ofrecieron evaluar a todos los afectados, solo 46 personas potencialmente expuestas aceptaron. El resto permaneció en cuarentena hasta que terminó el período de incubación.