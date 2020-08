Dulce María publicó su primera foto en embarazo con emotivo mensaje

La cantante y actriz mexicana, Dulce María, lució su embarazo por primera vez en redes sociales al publicar dos fotografías acompañadas de un emotivo mensaje.

"Est@ guerrit@ aún sin nacer me ha enseñado muchas cosas y, a pesar de todas las circunstancias, la vida sigue... Me ha dado una lección tremenda de ser más fuerte y más valiente porque llevo un almita hermosa dentro de mí que me necesita de pie para vivir , que está prohibido rendirse, que aunque te caigas mil veces te tienes que volver a levantar".

Y añadió: "¡Ya se mueve! Solo me queda dar gracias a Dios por darnos la fuerza, protección y esperanza en estos tiempos".

Es de recordar que, la exRBD llegó al altar en noviembre de 2019 con el músico y escritor, Paco Álvarez.

Dulce María saltó a la fama mundial con su participación en la serie mexicana 'Rebelde'. Durante la emisión de la producción y posterior a su final, integró la banda musical RBD con otros cinco integrantes de la serie.

Luego de la separación del grupo en el año 2009, la artista participó en varias telenovelas como: 'Verano de amor' (2009) y 'Mentir para vivir' (2013), entre otras. Paralelamente continuó con su carrera musical y lanzó los álbumes 'Extranjera' (2019), 'Sin fronteras' (2014) y el más reciente fue 'DM' (2017).

Por otro lado, en diciembre de 2019 los exmiembros de RBD sorprendieron con una fotografía en la que se les vio reunidos luego de diez años de disuelta la banda.