Eclipse solar de octubre: los países en los que no se podrá ver este fenómeno astronómico

El próximo 14 de octubre, los colombianos tendrán la oportunidad de presenciar uno de los fenómenos astronómicos más emocionantes: un eclipse solar.

Este evento será visible en diversos países alrededor del mundo, y durante varias horas, la Luna se desplazará frente al Sol, creando un impresionante "anillo de fuego" mientras la Tierra se sume en la oscuridad.

El eclipse solar en Colombia tendrá lugar desde las 11:48 a.m. hasta las 3:15 p.m. del sábado 14 de octubre. No obstante, las autoridades recomiendan no intentar observarlo a simple vista, ya que esto podría causar daños irreparables en la vista.

Le puede interesar: Eclipse solar en octubre: cómo se puede ver este fenómeno astronómico por internet

Según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), el continente americano será uno de los lugares afortunados para disfrutar de este espectáculo celestial.

No obstante, es relevante destacar que en algunos países no será posible apreciar el eclipse solar debido a la trayectoria de la Luna, que no permitirá que en esas regiones se oculte la luz solar.