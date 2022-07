Diez consejos para superar el miedo al hablar en público

El miedo a hablar en público es una forma de ansiedad frecuente. Puede variar desde un nerviosismo leve a un miedo paralizante y pánico. Muchas personas con este miedo evitan las situaciones en las que tienen que hablar en público por completo o sufren en su transcurso, con las manos y la voz temblorosas.

Esta situación puede ser problemática, dado que hablar en público puede convertirse en una habilidad para el desarrollo de una carrera profesional en diferentes sectores laborales. Y aunque es normal que todo discurso lleve un grado de nerviosismo y ansiedad, también es adaptativo, ya que le permite a la persona afrontar de manera acertada una situación en particular.

El manejo de la expresión oral y corporal se ha convertido en una de las características más importantes que debemos desarrollar las personas. La transformación que vivimos en mundo actual, hace que cada día desarrollemos más las habilidades comunicativas, sobre todo, cuando hablamos frente a un grupo determinado de personas.

De acuerdo con Marcela Quintero Jiménez, docente del programa de Comunicación Social de Areandina, “hablar en público es una de las situaciones que genera mayor temor en las personas por miedo a equivocarse, no poder transmitir el mensaje deseado o que simplemente las demás personas no entiendan o no se interesen por nuestra intervención. Estos son solo algunos de los factores que generan inseguridades en las personas a la hora hablar en público, ya sea de manera presencial o virtual”.

El miedo a hablar en público o glosofobia es una situación que todas las personas experimenta a diario y que deja en evidencia síntomas físicos, conductuales o cognitivos que representan el “pánico escénico”, situación que, según la académica Quintero, es muy común y aparece a temprana edad, desde la niñez en un salón de clases hasta en reuniones laborales en la adultez, un miedo que las personas se enfrentan por timidez o falta de confianza.

Para la experta Quintero, la glosofobia va acompañada de síntomas físicos visibles en los momentos de la intervención con el público, influyendo de manera negativa en su proceso comunicacional como lo es el sudor, la respiración acelerada, temblor e incluso, un tono de voz débil. “Es muy frecuente ver los miedos que enfrentan las personas, en especial los estudiantes al momento de expresarse en público sin importar si se dirige a un grupo pequeño o grande de personas, expresa la docente Quintero.

Potenciar la oratoria podría prevenir la aparición de estos miedos frecuentes, por lo que la docente Quintero aconseja:

