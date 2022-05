El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) anunció la apertura de una nueva convocatoria de formación titulada presencial y a distancia, del 17 y 24 de mayo, para los colombianos y extranjeros con permiso de residencia y estudio en el país, así como personas en condición de discapacidad.

La convocatoria está disponible en todo el territorio nacional y cuenta con más de 80 mil cupos en niveles técnicos, tecnólogos, profundizaciones, operarios y auxiliares, en más de 350 programas como: análisis y desarrollo de software, asistencia administrativa, construcción de edificaciones, confección industrial de ropa exterior, entre otros.

"En nuestro compromiso con la educación pertinente y de calidad, abrimos una nueva oferta formativa presencial y a distancia para seguir entregando a los sectores productivos del país profesionales integrales", asegura el director general del SENA, Carlos Mario Estrada.

¿Cómo inscribirse?

Entrar a www.senasofiaplus.edu.co Ubicar en la parte inferior izquierda el recuadro que dice: ¿Qué le gustaría estudiar? Seleccionar el nivel del programa y escribir una palabra clave como: cocina, contabilidad, etc., luego la ciudad en la que desea estudiar y hacer clic en ´buscar'. Aparecen todos los datos del programa de formación. Si se encuentra registrado en el aplicativo Sofía Plus, digitar la información solicitada para iniciar el proceso de inscripción. En caso de no estarlo, seguir estás indicaciones. Para más información de la convocatoria comunicarse, en Bogotá, a la línea gratuita 343 0111 y en el resto del país al 018000-910-270.



Para el ingreso oportuno de quienes presentan alguna discapacidad seguir estos pasos.



En la modalidad presencial, el candidato tiene la posibilidad de elegir un programa como segunda opción, siempre y cuando no haya sido seleccionado al que inicialmente se postuló y contar con un puntaje alto en las pruebas web.

Los horarios de formación se eligen según disponibilidad del aspirante en jornada diurna (6:00 a.m., a 6:00 p.m.), nocturna (6:00 p.m., a 10:00 p.m.), madrugada (10:00 p.m., a 6:00 a.m.), y mixta (6:00 a.m., a 10:00 p.m.)

Es importante resaltar que todos los servicios del SENA son gratuitos y no necesitan intermediarios.