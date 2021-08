Al aire con Enrique: Capítulo 13: La mentalidad positiva

Un nuevo capítulo de 'Al aire con Enrique' llega para hablar de las emociones, las principales invitadas en las conversaciones con la osa de anteojos y el camaleón más curiosos de todos. Esta vez la mentalidad positiva será protagonista entre los habitantes de La Aldea.

En el reportaje con las guacamayas, te darás cuenta que siempre existen situaciones que pondrán a prueba tu paciencia y positivismo, por lo que Cornelius, Carmen y Enrique te ayudarán con algunos tips para poder manejarlo.

Según Cornelius, "todo depende de cómo lo mires". Asimismo, Carmen nos cuenta que la manera en como vemos el mundo en gran parte depende de nuestra actitud, la forma en cómo abordamos la vida, pensamos y actuamos en el mundo.

Es por eso que en la misión de este nuevo episodio, los amigos de cada madriguera encontrarán la forma de encontrar una actitud más positiva hacia nosotros mismos y hacia el mundo ¿Los acompañarás en esta nueva aventura?

Por otro lado, en 'conversando con los expertos' , el escarabajo estercolero nos trae un importante consejo azul a la hora de no tener inspiración: intenta siempre ver el lado positivo de las cosas, la vida no es fácil y quizás no puedas cambiarlo todo pero siempre tienes el poder de cambiar tu forma de ver el mundo.

Por último, no olvides tener todo listo para anotar la palabra misteriosa y divertirte con toda la música que en La Aldea tienen preparada para ti.

