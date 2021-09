Al aire con Enrique- Capítulo 16: La ira

¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de 'Al aire con Enrique'! En este programa, en el que nuestras principales invitadas son las emociones, esta vez será la ira será la emoción que invade a los habitantes de La Aldea, quienes te enseñarán cómo manejar este sentimiento.

Un conflicto que tuvo que ver con las misteriosa desaparición de unos regalos preparados por Geraldine, fue lo que desató la furia en Paco y otros animales, quienes no pudo evitar molestarse por lo sucedido y parecían no poderse calmar al no saber quién había tomado los obsequios.

Es por eso que Enrique y Carmen han llamado a una invitada experta para entender las emociones de nuestros amigos y cómo poder manejar la ira, cuando creemos que ya no hay salida de este sentimiento.

Lo primero que nos cuenta la llama invitada, es que la ira no es una emoción negativa y que lo importante es cómo respondemos a esta emoción cuando ha invadido nuestro cuerpo. Por eso, ten en cuenta este importante consejo azul: muchas veces la ira es otra emoción disfrazada.

Algunos ingredientes secretos que te ayudarán a liberar tu estrés, a liberar las tensión y renovar tu interior son:

Intenta contar hasta 10 muy lento.

Date un poco de espacio para calmarte y rata de dejar salir tu ira de forma sana haciendo deporte.

No olvides tomar aire profundamente para calmarte.

Esto ha sido todo por hoy. ¡Te esperamos en un próximo episodio! Recuerda sintonizar el programa todos los sábados a las 11:00 a.m. por RCN Radio.