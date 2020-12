Alcaldes de Bogotá y Popayán, y gobernador de Boyocá, entre los ganadores de Colombia Líder

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López y el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, fueron algunos de los ganadores del Premio Construyendo Sueños, un reconocimiento que entrega Colombia Líder, la Fundación Konrad Adenauer (KAS) y Seguros Bolívar.

En total fueron 24 entes territoriales los finalistas de esta iniciativa que reconoce el trabajo enfocado a niñez, adolescencia y familia incluidos en los planes de desarrollo 2020-2023.

Los ganadores fueron seleccionados por representantes de 14 universidades del país y la evaluación posterior de un jurado externo, integrado por expertos.

"Hemos creado soluciones que reúnen en su integridad lo que nos escribieron los 14.000 niños, niñas y jóvenes en esas cartas con las que hicimos nuestro Plan de Desarrollo. Ahí está la garantía financiada de que la ley de primera infancia se cumplirá Bogotá", señaló la mandataria de Bogotá, al recibir el Premio Construyendo Sueños a ciudades capitales con población mayor a 500.001 habitantes.

López, quien disputaba la categoría con los alcaldes de Montería (Córdoba) o Villavicencio (Meta), señaló que, pese a que "en medio de la pandemia se triplicó la pobreza y el desempleo, no va a haber desnutrición infantil en Bogotá, no va a haber deserción escolar, se va a cumplir la ley de primera infancia y se va a cumplir la ley general de educación para que los niños tengan no uno sino tres grados de Educación preescolar".

Otro de los ganadores fue el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, en la categoría Departamentos categorización Especial, 1 y 2.

"Buscamos que ningún tipo de violencia quiebre el brillo de sus ojos; que nada ni nadie pueda truncar sus sueños, por eso hemos adelantado eventos como foros y talleres con especialistas para abordar con nuestros niños y niñas el tema del embarazo en adolescentes. Tenemos que trabajar duro para eliminar este flagelo", señaló Barragán.

Los ganadores fueron:

En la categoría I, municipios con población menor a 10.000 habitantes el ganador fue el alcalde de Encino (Santander), José Gabriel Giratá.

En la categoría II, municipios con población entre 10.001 y 20.000 habitantes, la alcaldesa María Fernanda Hidalgo del municipio de Sandoná (Nariño).

En la categoría III, municipios con población entre 20.001 a 100.000 habitantes, la ganadora fue la alcaldesa Flor María Murcia, del municipio de Cogua (Cundinamarca).

En la categoría IV, municipios con población mayor a 100.001 habitantes, el ganador fue el alcalde de Turbo (Antioquia), Andrés Felipe Maturana.

En la categoría V, ciudades capitales con población menor a 500.000 habitantes, el ganador fue Juan Carlos López, alcalde de Popayán (Cauca).

En la categoría VI, ciudades capitales con población mayor a 500.001 habitantes, la ganadora fue la alcaldesa de Bogotá D.C., Claudia López.

En la categoría VII, departamentos categorización 3 y 4, el ganador fue el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo.

En la categoría VIII, departamentos categorización Especial, 1 y 2, el ganador fue el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán.

Entre los jurados calificadores se encontraban Alejandro Acosta Ayerbe, consultor independiente y profesional asociado al Centro de Internacional de Educación y Desarrollo Humano; Alejandro Gamboa Castilla, consultor en desarrollo internacional del Banco Interamericano de Desarrollo; Alfonso Otoya Mejía, director general de la Fundación Barco; Andrea Escobar Vilá, directora ejecutiva de la Fundación Empresarios por la Educación, entre otros.

La entrega de finalistas, que se realizó de manera virtual, contó con la participación del presidente del Consejo Directivo de Colombia Líder, Fernando Cortés McAllister, de la directora Ejecutiva de Colombia Líder, Karem Labrador Araújo, el director de la Fundación Konrad Adenauer, Stefan Reith, representantes del jurado evaluador, gobernantes y equipos de gobierno de los distintos municipios y departamentos del país.