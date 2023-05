Asamblea de Fecode terminó a gritos y empujones: acusan al presidente de herir a otro docente

Hablan los implicados

En otro video de alguien que también estaba en la asamblea, se escucha cómo la otra persona inmersa en el problema acusó al presidente de Fecode de atacarlo y herirlo

"Cómo me van a pegar. Mire, me cortó la mano. Rivas me cortó la mano. Así no es, Rivas", se escucha en otra grabación.

Le puede interesar: Techos rotos, goteras y riesgo de colapso: así estudian miles de alumnos en Colombia

Por su parte, Rivas explicó que él: "Estaba dirigiendo la reunión y traté de rescatar el micrófono para no perder la dirección y con un compañero nos fuimos los dos al suelo (...) Yo no tengo ningún propósito, ni me interesa ser agresivo porque esa no es mi naturaleza, mi naturaleza es con los derechos humanos, con el respeto hacia los demás".