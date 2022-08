Así le fue a Colombia en el ranking de las mejores universidades del mundo

En muchas ocasiones, los ciudadanos buscan estudiar en las mejores universidades para tener más oportunidades laborales.



En este caso, la consultora independiente Shanghai Ranking Consultancy listó las mejores universidades del mundo.

Ranking de las mejores universidades del mundo

1. Harvard University en Estados Unidos

2. Stanford University en Estados Unidos

3. Massachusetts Institute of Technology (MIT) en Estados Unidos

4. University of Cambridge de Reino Unido

5. University of California, Berkeley en Estados Unidos

6. Princeton University en Estados Unidos

7. University of Oxford de Reino Unido

8. Columbia University en Estados Unidos

9. California Institute of Technology en Estados Unidos

10. University of Chicago en Estados Unidos

¿Cómo le fue a Colombia?

Ahora bien, Colombia se encuentra en dos grupos. En el rango de 801 al 900 está la Universidad Nacional de Colombia y en el rango de 901 al 1000 está la Universidad de Los Andes.

Hay que indicar que este ranking tuvo varios criterios para determinar cuáles son las mejores instituciones de educación superior.



- Número de premios Nobel

-Medallas Fields -consideradas el Nobel de las Matemáticas

-Número de investigadores más nombrados en lo que estudiaron

-Número de publicaciones en las revistas Science y Nature.



Si quiere saber sobre alguna universidad en particular, puede ingresar a este enlace y ver en qué puesto quedó.