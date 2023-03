Becas para estudiar en uno de los mejores colegios de Colombia: postule a sus hijos

Según el ranking de ColSapiens, el Colegio Los Nogales de Bogotá es uno de los mejores de Colombia, y si bien muchas personas ven lejana la posibilidad de entrar a una institución privada como esta, lograr ser admitido sin pagar nada sí es posible.

Esta semana el colegio Los Nogales anunció la apertura de su convocatoria para las becas de mérito para estudiantes entre los 11 y los 15 años y empiecen a estudiar en el mes de agosto.

Los Nogales es actualmente uno de los mejores colegios de Colombia por su calidad académica, deportiva y artística, por sus acreditaciones internacionales, sus intercambios a otros países, su servicio social, sus excursiones por Colombia.

La preparación de sus profesores, sus instalaciones de primer nivel, que incluyen reconocimientos arquitectónicos en Colombia y en el exterior, su nivel de inglés y porque los estudiantes son admitidos en las mejores universidades de Colombia y en el exterior.

El Colegio está acreditado internacionalmente por el Council of International Schools (CIS) y por la New England Assotiation of Schools and Colleges (Neasc), organizaciones que evalúan establecimientos educativos a nivel mundial. Además, el colegio tiene programas de intercambio internacional a través de la red mundial de colegios internacionales Round Square, es parte de la Unión Nacional de Colegios Internacionales (UNCOLI), ha sido catalogado como escuela transformadora por Ashoka y es colegio fundador de la Alianza Educativa.

En 2019 nació el Programa de Apoyos Financieros, el cual incluye becas de diferentes tipos. A 2023 ya son 20 los estudiantes beneficiados con apoyos parciales o totales que les garantizan terminar la escolaridad en Los Nogales.

“Buscamos estudiantes que se caractericen por sus altos niveles de excelencia en su parte académica, y por sus fortalezas en su parte social y emocional. Esperamos que los candidatos estén dispuestos a asumir altos retos académicos y que, junto con su familia, se comprometan a completar su vida escolar en el Colegio”, dice el rector del Colegio Los Nogales, Camilo Camargo.

La convocatoria es para ingresar a los cursos de 5o a 8o en el mes de agosto, pues el colegio es calendario B.

El plazo máximo para aplicar es el viernes 31 de marzo de 2023. Los interesados deben llenar el formulario en el siguiente enlace https://www.nogales.edu.co/becas-merito/ o escribir afinancieros@nogales.edu.co escribiendo qu

