Becas para hacer un posgrado en la prestigiosa Universidad de Princeton

La Universidad de Princeton, fundada en 1746, es la cuarta más antigua de Estados Unidos. Está situada en un cosmopolita municipio de 30,000 habitantes, en el centro de Nueva Jersey, desde donde se puede acceder fácilmente en tren a las ciudades de Filadelfia y Nueva York (a unas 55 millas de distancia). Quienes visitan la universidad suelen admirar la belleza natural y arquitectónica del campus de 500 acres.

Princeton, es una de las mejores universidades del mundo. De acuerdo con la consultora independiente Shanghai Ranking Consultancy, esta institución es la sexta mejor del mundo, solo por detrás de Harvard, Stanford, Massachusetts Institute of Technology, University of Cambridge y University of California, Berkeley en Estados Unidos.

Por eso, para muchas personas pensar en estudiar en una institución así parece imposible, especialmente por el tema económico. Por eso, para todas aquellas personas que están interesadas en hacer un posgrado en esa universidad, les puede interesar la siguiente convocatoria.

El MPA inscribe a personas que han demostrado un profundo compromiso con el servicio público a través de su experiencia profesional, pasantías e intereses de voluntariado. La escuela inscribe aproximadamente a 70 nuevos estudiantes en cada clase de MPA.

Beca para maestría en políticas públicas

Desde estos momentos está abierta la maestría en políticas públicas (MBA) de Princeton, y si bien se puede pensar que es impagable, los estudiantes que son admitidos tienen una beca.

El plan de estudios básico de la escuela desarrolla habilidades en análisis político, económico, cuantitativo y de comportamiento. Se recomiendan cursos previos de matemáticas, estadística y economía. La gran mayoría de los estudiantes de MPA matriculados tienen experiencia laboral previa a tiempo completo.

Las personas se podrán postular hasta el 15 de diciembre, y se darán a conocer los admitidos en marzo del próximo año. "Otras escuelas te piden que inviertas en tu educación. En SPIA, invertimos en ti. Si lo aceptan en uno de nuestros programas, entonces es elegible para el apoyo financiero completo para la matrícula y las tarifas requeridas, además de un generoso estipendio de subsistencia. No hay un ensayo adicional ni un proceso de solicitud por separado", informan desde la universidad.

Los interesados en esta convocatoria pueden postularse en el siguiente enlace: https://spia.princeton.edu/graduate-admissions/master-public-affairs/application