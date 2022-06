Becas para la universidad: Requisitos para inscribirse a Jóvenes a la U

Muchos jóvenes quieren buscar oportunidades para estudiar y empecer a ejercer en el país. Sin embargo, en varias ocasiones no hay los suficientes recursos.



Por lo cual, el Distrito abrió una tercera convocatoria para que personas hasta 28 años puedan cumplir ese sueño de estudiar cualquier programa: técnico profesional, tecnólogo y universitario.

Es de destacar que el programa financiará el 100 %. Los beneficiarios recibirán un apoyo económico durante cada uno de los semestres de formación para sostenimiento que promueva la permanencia en el Programa. Este apoyo económico equivale a un salario mínimo legal vigente (1 SMMLV) por semestre.

ASÍ PUEDE APLICAR A JÓVENES A LA U

Ingresar a la página y llenar todos los campos. Recuerde que una vez escritos y enviada la solicitud, no podrá realizar ningún tipo de cambio.



Las inscripciones se abrieron el cuatro de junio y terminarán el 20 del mismo mes.



REQUISITOS PARA APLICAR A JÓVENES A LA U



1. Ser bachiller egresado(a) de un colegio público o privado de Bogotá.

2. Haber presentado la prueba Saber 11° o pruebas ICFES.

3. Tener hasta 28 años.

4. No haber estado matriculado(a) en un programa de educación superior por lo menos durante los dos últimos semestres antes del inicio de la convocatoria, esto es el segundo semestre de 2021 y el primer semestre de 2022.

5. No ser egresado(a) de un programa de educación superior en el nivel profesional universitario.

6. Inscribirse a la convocatoria del Programa a través de los enlaces definidos en los términos de la convocatoria y en las fechas que para su realización se estipulen.

Para consultar todo los requisitos puede ingresar a la página de atenea y así conocer en de la convocatoria