Bilingüismo en Colombia, ¿cómo estamos?

De acuerdo con datos del Ministerio de Educación, los colombianos dedican menos de seis años al estudio del inglés, lo que ha restado competitividad frente a otros países de la región. Hasta ahora, las políticas educativas no han dado resultados suficientes para formar jóvenes bilingües y los colombianos solo superan a Argentina en el dominio de este idioma.

Según una encuesta realizada a más de 400 colombianos de entre 18 y más de 50 años en el primer trimestre de 2022 por Maple Bear, colegio canadiense con más de 40 mil estudiantes en todo el mundo, el 87% de los adultos se arrepienten de no haber estudiado inglés a fondo durante la infancia.

De acuerdo con la encuesta, 52% de los entrevistados cree que dominar el inglés les permitiría tener un mejor futuro en sus carreras profesionales.

La encuesta también apunta que el empujón para conseguir un mejor puesto de trabajo es importante para la mayoría: 71% de los encuestados tiene un nivel básico (poder leer un menú, por ejemplo) o intermedio (como sostener una conversación casual o pedir indicaciones en la calle). Pero, hoy, el regreso a las oficinas y a los centros de negocios plantea nuevos retos, sobre todo cuando se trata de la educación de los profesionales.

De acuerdo con el informe El aprendizaje del inglés en América Latina, en Colombia, el crecimiento del mercado y las nuevas políticas han atraído muchas inversiones, lo que ha dado como resultado un incremento en el número de compañías extranjeras establecidas en el país lo que se convierte en una gran oportunidad.

Para los estudiantes del país, las escuelas tradicionales y los métodos de antaño no son suficientes: memorizar, repetir sin comprender y no usar el talento nato de los estudiantes son algunos de los errores más comunes de las escuelas, un motivo por el que los profesionistas no han logrado su meta de ser bilingües, sino todo lo contrario: se han estancado en un nivel de comprensión muy básico.

“El mercado laboral y el mundo universitario requieren ciudadanos capaces de articular sus opiniones, ejerciendo su pensamiento crítico y creativo, a través de la colaboración y del desarrollo de las habilidades inter e intrapersonales, así como de las competencias digitales”, dice Natalia Tieso, Directora Pedagógica de Maple Bear Latinoamérica.

“Ya no es suficiente garantizar el derecho a una educación de calidad en nuestros colegios, debemos asegurarnos de que sea a lo largo de toda la vida”, concluye Natalia Tieso.