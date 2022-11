CISA condonará créditos de ICETEX a jóvenes del Sisbén categoría A y B

Esta condonación está en la línea de los compromisos adquiridos por el Icetex, entidad que se comprometió a condonar entre el 25% y el 100% de las deudas de más de 9.000 estudiantes en Colombia.

Central de Inversiones S.A.- CISA identificó a 3.957 jóvenes, de los grupos de pobreza extrema y pobreza moderada del Sisbén; 60% son mujeres y el 78% está reportado en las centrales de riesgo, en su mayoría por deudas adquiridas en su etapa de estudios con el Icetex.

“Desde la llegada del Gobierno del Cambio, hemos venido trabajando en el diseño de una solución para miles de jóvenes que adelantaron sus estudios superiores con créditos del Icetex y no han podido pagar sus obligaciones. Finalmente, el estudio de valoración nos dio la viabilidad de condonar la totalidad del capital y otros conceptos de la obligación a estudiantes clasificados en los grupos a y b del Sisbén IV, que corresponden a pobreza extrema y pobreza moderada. Estamos hablando de jóvenes que no tenían cómo pagar su deuda, jóvenes que no habían podido concertar un acuerdo de pago con CISA”, afirmó Nicolás Corso Salamanca, presidente de CISA.

Esta iniciativa complementa la ya anunciada por el presidente del Icetex, Mauricio Toro, quien señaló, "tenemos unos compromisos con unos estudiantes que han tenido que pagar montos más altos y no tienen el dinero para hacerlo. Ya contamos con los recursos necesarios y esperamos que a diciembre de este año podamos ayudar a 9.000 de ellos, que sabemos que lo necesitan".

El Icetex espera obtener información de estudiantes beneficiarios del Sisbén, víctimas del conflicto, raizales e indígenas, para que puedan acceder a estos beneficios que la entidad tiene para ellos.

Por otra parte, para el grupo C del Sisbén IV, CISA ofrece la condonación del 80% del capital y otros conceptos y para el grupo d del Sisbén IV, el 70%

Central de Inversiones S.A.- CISA y el Icetex, dispones de sus canales de atención a la ciudadanía para que los interesados en estas alternativas de condonación.