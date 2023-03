Clases gratis en la Universidad de los Andes: así puede participar

La Universidad de los Andes se consolidó como la mejor del país, de acuerdo con el ranking QS América Latina 2023. 62 universidades colombianas clasificaron en el escalafón, mientras dos de estas hacen parte del top 10 regional: la Universidad de los Andes en el puesto seis y la Universidad Nacional en el puesto 10.

En el caso de Los Andes, muchas personas sueñan con poder estudiar en esa institución educativa, pero el tema económico termina siendo un obstáculo que impide cumplir este objetivo.

Sin embargo, algunas facultades dan la posibilidad de que cualquier persona tomar clases presenciales completamente gratis. En ese sentido, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes dio a conocer el calendario de sus clases abiertas gratuitas.

Las clases abiertas brindadas, a diferencia de los cursos, no están sometidas a generar notas, por ende, la asistencia no es obligatoria. Si quiere inscribirte a alguna, sólo debes cumplir con los horarios, presentarte con la indumentaria adecuada, acatar los reglamentos de uso de las instalaciones del Centro Deportivo y contar con la disponibilidad del cupo en la sala de clase.

A continuación la oferta de clases disponible con su respectivo enlace de inscripción y fecha en la que se dictará:

1492 y el encuentro de Europa y América: Clase abierta de Historia de la verdad. Dictada por Mauricio Nieto, profesor de Historia y Geografía Uniandes (8 de marzo)

¿A dónde va a parar nuestra basura?: Clase abierta de Comida y poder: grandes problemas de la agricultura y la alimentación. Dictada por Ángela Serrano, profesora de Sociología Uniandes. (8 de marzo)

Claves de la felicidad, resiliencia y adaptación hedonista, efectos del compartir, el arte de agradecer: Clase abierta de Bienestar y hábitos saludables al alcance de todos. Dictada por Diana María Agudelo Vélez e Ivonne Roodriguez, profesoras de Psicología Uniandes. (15 de marzo)

La etnografía como aprendizaje: Clase abierta de Etnografía. Dictada por Ana María Ulloa, profesora de Antropología Uniandes. (16 de marzo)

Women and domestic space in contemporary Gothic narratives: The house & the castle as subjects (clase en Inglés): Clase abierta de An Intercultural Reading of Dracula. Dictada por Beatriz Peña Dix, profesora de Lenguas y Cultura Uniandes. (27 de marzo)

Psicología de la memoria: ¿Cómo almacenamos conocimientos generales, significados y conceptos en nuestra memoria?: Clase abierta de Psicología de la memoria. Dictada por Sandra Baez, profesora de Psicología Uniandes. (28 de marzo)

Sonideros: Performance, utopía y afectos en clave translocal: Clase abierta de América Latina y los Estudios Culturales. Dictada por Camila Aschner, profesora de Lenguas y Cultura Uniandes. (29 de marzo).

Agresión virtual: El ciberbullying y ciberacoso escolar en la luz de teorías de agresión: Clase abierta de Desarrollo Psicológico. Dictada por Gordon Ingram, profesor de Psicología Uniandes. (27 de abril)

Autocuidado como condición para cuidar: Clase abierta de Ética profesional. Dictada por Diana María Agudelo Vélez, profesora de Psicología Uniandes. (18 de mayo)

Poder, género y sexualidad: Presentación de proyectos de investigación realizados en el curso: Clase abierta de Poder, género y sexualidad. Dictada por José Fernando Serrano Amaya, profesor de Lenguas y Cultura Uniandes. (23 de mayo)

