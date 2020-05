Colegios públicos no cuentan con infraestructura para garantizar medidas de bioseguridad: Fecode

Nelson Alarcón, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), advirtió sobre la dificultad que representaría para los colegios públicos el posible regreso a clases semipresenciales -en medio de la pandemia-, ante la falta de infraestructura sanitaria en muchas de las instituciones.

Señaló que a esto se suma que las obras en más de 400 instituciones educativas se encuentran paralizadas producto de las irregularidades detectadas por el Ministerio de Educación, en los procesos de contratación para la construcción de mega colegios en diferentes regiones del país, donde quedaron comprometidas más de 5.600 aulas educativas.

"Si antes de la pandemia no estaban las condiciones mínimas para que nuestros jóvenes y nuestros niños pudieran estar cómodamente en las aulas, pues mucho menos ahora con todos los protocolos de que se deben cumplir de bioseguridad", manifestó Alarcón.

Advirtió que "no hay servicios públicos en la inmensa mayoría de las Instituciones Educativas, no existen los elementos necesarios como jabón, gel antibacterial o toallas. No existen recursos, y el Gobierno no ha girado los recursos mínimos para que los colegios puedan ser adecuados mínimamente y proteger la vida de los estudiantes".

E indicó que, en muchas de las zonas rurales y departamentos apartados del país, las instituciones no están adecuadas para poder cumplir con los protocolos de bioseguridad. "La falta de baterías o baños se suman a un sin número de irregularidades. Y a esto se suman los más de 470 contratos que no se ejecutaron por lo que muchos estudiantes no tienen donde recibir sus actividades pedagógicas, académicas, recreativas, culturales y artísticas".

El dirigente gremial señaló que, de acuerdo con un informe presentado por Fecode, "para tener las condiciones mínimas, en todas las Instituciones Educativas Públicas del país, se requieren más de 130 billones de pesos y en las discusiones que hemos dado con el Gobierno nos presentaban unas cifras del Ministerio de Educación, que señalan que se requieren más de 80 billones de pesos para para la parte de infraestructura".

De acuerdo con Alarcón, "no se trata de volver por volver, si no de proteger la vida de los estudiantes, maestros y padres de familia (...) Hoy nuestros maestros están cumpliendo a cabalidad en medio estás dificultades con las pocas herramientas que se tienen, pero están cumpliendo".

Alarcón señaló que desde la Federación le han enviado una carta a la ministra de Educación, María Victoria Angulo. "La hemos invitado a una reunión virtual entre el Ministerio y Fecode para plantear nuestras diferentes propuestas frente a esta situación que estamos viviendo y frente a la posible reapertura de las actividades pedagógicas y académicas presencialmente".