¿Cómo les fue a los Andes y la Nacional en la lista de las mejores universidades del mundo?

La firma británica Quacquarelli Symonds (QS) publicó este martes el escalafón de las que considera son las mejores universidades del mundo. La lista es encabezada por tres instituciones estadounidenses, que repiten el mismo orden que tuvieron en la entrega del año pasado:

En el cuarto lugar está el Instituto Tecnológico de California (Caltech), y en el quinto, la Universidad de Oxford, del Reino Unido.

En América Latina la institución mejor posicionada es la Universidad de Buenos Aires (UBA), que está en el puesto 66. Le siguen la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam, puesto 100), la Universidad de Sao Paulo (115), la Pontificia Universidad Católica de Chile (121), el Tecnológico de Monterrey (155) y la Universidad de Chile (180).

Después está la Universidad de los Andes, de Colombia, en el puesto 227, seguida por la Universidad Estatal de Campinas, de Brasil, en el 233. Y la Universidad Nacional se encuentra en el 259.

Otras universidades colombianas que aparecen en el listado son:

426: Universidad Javeriana

561-570: Universidad Externado

651-700: Universidad de Antioquia

651-700: Icesi, de Cali

651-700: Universidad Pontificia Bolivariana, de Medellín

751-800: Universidad de la Sabana

751-800: Universidad del Rosario

801-1.000: Universidad del Valle

801-1.000: Eafit

Cabe mencionar que QS publica otras clasificaciones más específicas a América Latina. Sin embargo, primero lanza la general. Hay otros escalafones por área del conocimiento o por prestigio de sus egresados.

En el caso del 'ranking' publicado este martes, la firma británica usa estos criterios de evaluación:

