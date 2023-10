Concurso de programación en Colombia: ¿cómo inscribirse?

Tata Consultancy Services ha presentado la primera edición de CodeVita, una competencia de programación que invita a estudiantes de América Latina y de todo el mundo a participar, codificar y ganar reconocimiento a nivel global.

El concurso distribuirá premios por un valor total de 20.000 dólares entre los ganadores.

La propuesta fomenta y recompensa la aptitud para desarrollar, mantener y potenciar software y aplicaciones informáticas a través de la codificación y la resolución de problemas asociados con la programación. Estas habilidades adquiridas resultan fundamentales en el sector de la tecnología y la informática.

Le puede interesar: ¿Quiere aprender inglés? SENA abre inscripciones: así puede aplicar

Los participantes podrán elegir entre 6 a 8 lenguajes de programación diferentes, lo que les brinda la flexibilidad de codificar en su lenguaje preferido. Esto incluyen C, C++, C#, Java, Perl, PHP, Python y Ruby. Podrán crear software, aplicaciones web, aplicaciones móviles y sistemas informáticos.

Alfredo González, gerente general de Tata Consultancy Services, afirmó que “a través de iniciativas como CodeVita, buscamos innovar en la forma en que participamos con el talento, ya que las personas son el corazón para llegar ser un socio de transformación para nuestros clientes. Este programa representa el potencial de evolucionar a los talentos, uniéndolos a una comunidad global de diseñadores, desarrolladores y científicos de datos para abordar los desafíos que están impactando en todo mundo, que es la digitalización en todas las industrias”.

¿Qué ofrece CodeVita a los estudiantes?

- Competir contra los mejores codificadores del mundo.

- Los finalistas tendrán la posibilidad de viajar a la India para participar en vivo de la Gran Final que repartirá 20,000 USD entre los ganadores.

- Premios exclusivos para el Top 3 de LATAM: Headset de Realidad Virtual Meta, Xbox One, Airpods, entradas a la Fórmula E en México y Brasil.

- Participar del Ranking Global de programadores, en el que se espera que este año participen más de 300 mil estudiantes.

- Oportunidad de explorar emocionantes carreras de TI con una de las empresas más grandes en el mundo.

Lea también: Karol G ofrece becas para que más mujeres accedan a la educación superior

¿Cómo inscribirse?

Las inscripciones para el concurso de programación van hasta el 11 de noviembre de 2023. Este proceso está dirigido a estudiantes cuyas fechas de graduación sean en 2024, 2025, 2026 y 2027, y pueden realizar su registro en línea a través de la siguiente página web: https://codevita.tcsapps.com/