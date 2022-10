Condonaciones de créditos del Icetex: ¿Quiénes se beneficiarán en 2022?

Una de las promesas que hizo el presidente Gustavo Petro en su campaña, y que causó gran emoción en cientos de estudiantes, fue la condonación de créditos educativos, dado que hay cientos de miles de jóvenes que están endeudados por sus estudios universitarios, los cuales en muchas ocasiones tuvieron que abandonar.

Pues esta semana desde la entidad aseguraron que las primeras condonaciones del crédito educativo del Icetex "en el Gobierno del Cambio son una realidad".

Desde ahora, en el sitio web del Icetex https://bit.ly/condonaciones los usuarios de esta financiación pueden consultar si tienen beneficio parcial de su crédito.

¿Quiénes se beneficiarán?

Las primeras condonaciones son del 25% y de hasta el 50% del crédito, y están destinadas a jóvenes que han accedido a líneas de financiación que tienen este beneficio si obtienen el título del programa académico financiado.

Los beneficiarios reunieron los requisitos definidos para esta condonación como: graduarse y presentar mayor nivel de vulnerabilidad (es decir, fueron priorizados de acuerdo con su puntaje SISBEN y/o su pertenencia a población de protección constitucional, como la población indígena, víctimas del conflicto, en condición de discapacidad o reintegrados).

Actualmente el Gobierno nacional, a través del Icetex, se está gestionando los recursos necesarios para asegurar un total de 10.000 condonaciones antes del 31 de diciembre de 2022.

Para la consulta que se hace a través de https://bit.ly/condonaciones, los usuarios focalizados, al acceder al banner de consulta y digitar su número de identificación, obtendrán una de tres respuestas: si ya les fue otorgada recientemente la condonación parcial, si este beneficio está en proceso de adjudicación, o si dicha condonación se les aplicará próximamente.

También, la entidad tiene disponible la consulta a través de las líneas siguientes en las que los usuarios conocerán si su crédito es cobijado por este beneficio:

Call Center: (601) 417-3535 (opción 3), de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.



Línea Nacional (gratuita): 018000-916821, de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

¿Gobierno Petro cumplió su promesa?

En campaña, durante un debate en la Universidad Externado, Petro aseguró que condonaría la deuda del Icetex de los estudiantes: "La mitad de los que tienen crédito y están estudiando se van de la universidad y no terminan (...) Pienso condonar la deuda del Icetex y llevarlo hacia el crédito de estudios en el exterior”, dijo el ahora presidente durante su intervención.

La promesa de Petro se incumple dado que no se condonará a esos estudiantes que abandonaron y están endeudados y sin estudiar. El presidente del Icetex, Mauricio Toro, aclaró varios aspectos sobre la condonación de la deuda a estudiantes en mora.

"No es que a la gente que no pagó se le va a condonar la deuda. Estamos hablando de la gente que ha cumplido con sus obligaciones: aquellas personas que estudiaron, terminaron sus estudios, pagaron el valor de la cuota de interés durante los años de carrera, se ubicaron, tienen un buen comportamiento de pago y de desempeño. A ellos hay que cumplirles con las condonaciones como incentivo para que sigan pagando y eso depende de la línea de crédito que se les haya otorgado", dijo Toro en entrevista con Bloomberg.