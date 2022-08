Curso gratis para aprender programación web desde ceros

En los últimos años, ha sido cada vez más necesario la inclusión de nuevos talentos tech al mercado laboral debido a las necesidades que hoy por hoy tienen las compañías para su avance a la era de la digitalización, aunque no siempre encuentran personas para sus vacantes debido a que no tienen los conocimientos necesarios.

El World Economic Forum reveló en su estudio 'The Future of Jobs' que el 40% de las habilidades básicas en los trabajadores cambiarán en el 2025 y, si bien eso no significa una ola masiva de despidos, lo cierto, es que más del 50% de todos los empleados deberán capacitarse en nuevas habilidades especialmente si son temas de analítica, desarrollo web, programación, ciberseguridad, liderazgo o creatividad.

Muchas veces la falta de oportunidades, los costos, la educación, entre otros factores han sido determinantes para la ausencia de graduados de carreras STEAM o, especialistas en estos temas.

Teniendo en cuenta esto este panorama, Make It Real, la escuela para desarrolladores web y móviles con más de siete años de trayectoria en el país, elaboró un curso gratuito básico de Desarrollo Web

Este curso, que no tiene costo alguno, cuenta con seis módulos en los que a través de teoría y ejemplos básicos se enseña herramientas como las de HTML, CSS, JavaScript y Git.

Germán Escobar, programador y CEO de Make It Real, explica que el sector de tecnologías tiene una alta demanda laboral, y que está en constante evolución y crecimiento, lo que provoca que cada vez sea mayor la necesidad de profesionales con conocimientos en el mundo tech.

“Sabiendo que hay una gran necesidad en las empresas por cubrir las vacantes faltantes de talento tech, es interesante poder explorar todas las opciones que le brinda a un estudiante o un profesional de otra carrera, el saber sobre desarrollo y diseño web. En ese sentido, elaboramos un programa para este curso, el cual es muy básico y es para las personas quieren hacer en su tiempo libre”, resaltó Escobar.

Los interesados en participar en el curso gratuito pueden inscribirse en el siguiente sitio web: www.aprendedesarrolloweb.com.