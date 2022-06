Cursos de inglés: ¿Es mejor estudiarlos presencial o virtualmente?

El inglés se ha convertido en el idioma universal y es además, el idioma más hablado en el mundo. Por este motivo miles de personas deciden estudiarlo como segundo idioma ya que poseer un buen conocimiento y entendimiento del inglés solo te traerá ventajas tanto a nivel personal como profesional.

No obstante, es usual que muchas personas empiecen cursos de inglés y deserten en el intento, ya sea porque no sienten que están aprendiendo, por la falta de tiempo o simplemente porque no fue de su interés.

Le puede interesar: Estudiar en el Sena: Nueva convocatoria para cursos presenciales y virtuales

Buscando conocer las preferencias de los colombianos a la hora de aprender inglés, American School Way, la escuela de idiomas con más presencia en el país, realizó una encuesta a 10 mil estudiantes que reveló que el 85% de estos prefiere aprender inglés de forma presencial sobre la virtualidad y el modelo híbrido.

Asimismo, la encuesta realizada a estudiantes en Bogotá, Soacha, Medellín, Cali, Villavicencio, Manizales, Armenia, Pereira y Mosquera, demostró que el nivel de inglés en estas personas empeoró durante la pandemia en un 60%.

“Cuando volvimos a las clases presenciales notamos que el nivel de inglés de nuestros estudiantes bajó de 387 a 232,2 puntos a pesar de que durante este período muchos de estos continuaron aprendiendo de forma virtual, por lo que implementamos diferentes acciones como maratones de inglés y clubs de conversación que hoy siguen vigentes para retomar y superar los niveles pre pandemia”, afirma Claudia Martínez, Directora de Calidad Estudiantil de la escuela.

El nivel de dominio de inglés en Colombia es bajo, de acuerdo con el estudio más reciente de EF Education First, y para los expertos de American School Way una de las acciones clave para mejorarlo es que el aprendizaje del idioma sea de forma presencial.

Si bien muchos le apuestan a aprender virtualmente por las comodidades de tiempo, movilidad y flexibilidad horaria, la presencialidad serviría para que menos personas dejen a la mitad sus estudios.

De otro lado, dentro de las razones por las que los estudiantes afirmaron descartar la virtualidad se encuentran: las distracciones en los lugares donde toman las clases (54%), la falta de interacción entre pares y profesores (23%), los problemas de conectividad (15%), y otro factores en un 8%.

“En la encuesta, los estudiantes resaltaron dentro de las principales razones para preferir la presencialidad la interacción entre pares y con los docentes, la retroalimentación y procesos de enseñanza guiadas y personalizadas; así como la inmersión y relación con el idioma que se da en mayor grado en el estudio presencial respecto a la virtualidad”, argumenta Martínez.

Beneficios de la presencialidad

Los expertos de la escuela enumeraron algunas de las ventajas que tiene estudiar inglés presencialmente:

Le puede interesar: PreIcfes gratuito y online: así puede usarlo

Pronunciación: La pronunciación de las vocales y consonantes de una lengua, es decir la fonética, se aprende más fácilmente ya que la presencialidad permite identificar gestos que la acompañan para pronunciar de forma correcta.

La pronunciación de las vocales y consonantes de una lengua, es decir la fonética, se aprende más fácilmente ya que la presencialidad permite identificar gestos que la acompañan para pronunciar de forma correcta. Participación e intercambio de experiencias: Esto se da de forma más ágil en persona y con la guía del profesor se aumenta considerablemente la motivación de los alumnos.

Esto se da de forma más ágil en persona y con la guía del profesor se aumenta considerablemente la motivación de los alumnos. Networking y cercanía física: El ser humano necesita socializar por naturaleza y la presencialidad permite que esto suceda con más facilidad lo que también contribuye al networking o la creación de contactos profesionales.

El ser humano necesita socializar por naturaleza y la presencialidad permite que esto suceda con más facilidad lo que también contribuye al networking o la creación de contactos profesionales. Compromiso: Para algunas personas es importante asistir presencialmente a las clases para generar un mayor grado de compromiso con su aprendizaje.