Cursos de tecnología y programación: prometen que mejorará su salario 25%

El World Economic Forum reveló en su estudio 'The Future of Jobs' que el 40% de las habilidades básicas en los trabajadores cambiarán en el 2025 y, si bien eso no significa una ola masiva de despidos, lo cierto, es que más del 50% de todos los empleados deberán capacitarse en nuevas habilidades especialmente si son temas de analítica, desarrollo web, programación, ciberseguridad, liderazgo o creatividad.

Sabiendo las necesidades de la nueva industria, Make It Real, la escuela para desarrolladores web y móviles con más de siete años de trayectoria elaboró un programa de ‘upskilling’ conocido como TOP, con el que busca mejorar las habilidades duras y blandas de cualquier persona en la industria tech o con ciertos conocimientos del sector, para llegar a ser desarrollador Web o móvil, ascender, encontrar una oportunidad laboral e incluso llegar aumentar su salario por encima del 25%.

Germán Escobar, programador y CEO de Make It Real, explica que upskilling es básicamente un concepto que describe el proceso de aprendizaje de nuevas habilidades para mejorar el rendimiento de un trabajador, y que en la actualidad, es una estrategia que utilizan diferentes compañías que se unen con startups educativas para mejorar las capacidades de sus colaboradores y además tener mayores índices de retención.

“Durante seis meses y dos horas, de lunes a viernes de 6 a 8 pm, el programa se enfoca en potenciar las habilidades que requieren estos profesionales para asumir el cargo dentro de una compañía o una startup. Dentro de seis semanas, hacemos un onboarding para afianzar con ejercicios de programación, que comienzan con lógica y luego vamos adentrándonos en html, css y JavaScript”, señaló Escobar.

El directivo destacó que la práctica les permite adquirir las habilidades técnicas que requiere un programador, pero adicionalmente cada 15 días hacen una capacitación en habilidades blandas e incluso dan clases de inglés.

Usualmente suelen llegar profesionales con cargos en el sector de soporte TI, testers, ventas en área informática, diseñadores gráficos, entre otros, pero lo importante es que tengan una base en temas de programación. Luego de la capacitación y de presentar un proyecto final, el 95% de los profesionales ha tenido la oportunidad de ser full stack developer en grandes compañías.

¿Cómo inscribirse?

Quienes estén interesados en participar del programa, deberán tener algunas bases en programación para aplicar. Para hacerlo, tan solo deberán llenar un formulario a través del link: www.makeitreal.camp/top.

La fecha límite de postulación es hasta el 31 de octubre y las capacitaciones iniciarán en noviembre con algunos de los mentores más reconocidos en la industria de desarrollo de software que promoverán el crecimiento de dichas habilidades.