Cursos virtuales gratis en diferentes áreas brinda el Gobierno de Singapur: Aplique

Hasta el 18 de abril del 2022 se encuentran abiertas algunas de las convocatorias para que profesionales colombianos se postulen a los cursos cortos en modalidad virtual que ofrece el gobierno de Singapur a través del Icetex.

El objetivo de estos programas es promover las prácticas de Singapur en diferentes áreas a profesionales colombianos.

Estas becas que cubren el 100% de la matrícula para los que resulten seleccionados, tienen una duración de 5 días aproximadamente desde el 30 de mayo hasta el 3 de junio.

¿Cuáles son los cursos disponibles y que debe tener en cuenta para postularse?

El primer curso disponible es International Law of the Sea y está dirigido a funcionarios de nivel medio a superior de entidades como el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Marina y/o el Ministerio del Medio Ambiente que se desempeñen en temas relacionados con el Derecho del Mar.

El segundo curso es E-Commerce: A Collaborative Approach for a Strong Digital Economy y es un curso dirigido a funcionarios gubernamentales colombianos que actualmente se desempeñen en temas directamente relacionados con finanzas y tesorería.

El tercer curso es Leaving no One Behind: Sustainable Wash Services in a Rapidly Changing Context y es un curso dirigido a funcionarios gubernamentales colombianos de nivel medio a superior que actualmente se desempeñen en temas directamente relacionados con suministro, gestión, abastecimiento, manejo, higiene del agua y salud pública.

Dentro de los requisitos para la postulación se debe tener en cuenta que esta convocatoria está dirigida a profesionales que tengan carreras afines a los programas ofrecidos por el gobierno de Singapur, que cuenten con experiencia profesional relacionada con el programa a realizar y un nivel de inglés certificado de acuerdo con lo establecido en la convocatoria con un nivel mínimo de B2.

Entre otros requisitos el aspirante debe tener entre 23 y 65 años, contar con un promedio mínimo de notas de pregrado de 3,7 sobre 5,0 y contar con un año de experiencia profesional luego de haber obtenido el título en el área del programa a realizar.

La oferta de cursos cortos en modalidad virtual del gobierno de Singapur es de un portafolio de convocatorias que se publican anualmente, por lo que le invitamos a revisar recurrentemente nuestro sitio web para enterarse de las próximas convocatorias que estaremos publicando.

Para ingresar directamente a cada uno de los cursos y obtener información debe ingresar a los siguientes enlaces:

• International Law of the Sea: https://web.icetex.gov.co/es/-/international-law-of-the-sea-2022

• E-Commerce: A Collaborative Approach for a Strong Digital Economy: https://web.icetex.gov.co/es/-/e-commerce-a-collaborative-approach-for-a-strong-digital-economy

• Leaving no One Behind: Sustainable Wash Services in a Rapidly Changing Context: https://web.icetex.gov.co/es/-/leaving-no-one-behind-sustainable-wash-services