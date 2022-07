Cursos y especializaciones gratis para estudiantes y profesores

En medio de un mundo en constante cambio, la inclusión de tecnologías en las diferentes industrias se ha convertido necesaria para mantenerse a la vanguardia y el sector educativo no se queda atrás.

Por fortuna, actualmente existen plataformas tecnológicas con las que los profesores no solo logran dictar sus clases de forma interactiva y fomentar la comprensión. También, se han convertido en un mecanismo remoto y constante de capacitación para los profesores y estudiantes.

Ese es el caso de Adobe Educa, una plataforma que potencializa la compañía al identificar durante la pandemia la necesidad de los docentes de aprender a generar contenido digital mientras los alumnos estudiaban desde sus hogares.

“En el 2020 hubo un crecimiento exponencial de la herramienta a raíz de la emergencia sanitaria. Antes teníamos aproximadamente unos 6.000 profesores y en ese año terminamos con cerca de 55.000 profesores. A la fecha estos docentes están fortaleciendo sus habilidades en diseño, ilustración, animación, producción de video, diseño editorial, e incluso desarrollo de aplicaciones y sitios web”, explica Rodrigo Monje Lara, representante de Adobe Educa para Latinoamérica.

La plataforma creada con el propósito de brindar educación gratuita dirigida a todos los profesores de Latinoamérica de cualquier área, ofrece cursos y especializaciones para aprender a utilizar o mejorar las habilidades en los programas de Adobe Creative Cloud, sin importar el nivel de experiencia en el manejo de los mismos.

Así mismo, ayuda en la planificación de esos cursos ya que encuentran guías de contenido para que lo puedan compartir con sus alumnos, incluso hay evaluaciones que funcionan como medición de aprendizaje.

De esta manera, el permitir que los docentes amplíen sus conocimientos a través de las nuevas tecnologías y que ese conocimiento se traspase en la experiencia de aula, es el principal objetivo de Adobe, pues la compañía entiende que quienes están en el mundo académico tienen poco tiempo para recibir capacitaciones, por lo que contar con este tipo de tecnología online admite que el plantel trabaje a su propio ritmo.

En el caso de los estudiantes, Adobe Educa hace parte fundamental de ellos independientemente de la carrera en la que estén, pues el manejo de las herramientas tecnológicas como edición de videos o web, ya no es un tema exclusivo de las carreras creativas y de diseño, sino que ya hace parte del día a día de toda la industria.

¿Cómo se puede acceder a esta plataforma?

No es problema si la persona no está familiarizada con el software de Adobe. Las rutas de aprendizaje ofrecen cursos introductorios para que pueda dar los primeros pasos en la herramienta. Si tiene algo de conocimiento puede acceder a los niveles intermedios para profundizar en el manejo de ciertas técnicas; o tomar los niveles avanzados donde, con el apoyo de un docente, se puede explorar un área en particular.

A continuación, se desglosan las rutas de aprendizaje de la plataforma: