Deserción en la educación superior se incrementará en un 24% en lo que resta del año

De acuerdo con los resultados de una encuesta realizada por WorkUniversity, el 24% de los estudiantes que adelantan estudios de educación superior afirmaron que abandonaran las aulas en lo que resta del año.

Es decir, que 3 de cada 10 estudiantes universitarios, técnicos y tecnólogos en el país no continuará con sus estudios en el segundo semestre del año.

La mayoría de los encuestados manifiestan que decidieron aplazar sus estudios debido a temas económicos, relacionados con una caída de los ingresos por la pandemia.

El 20,8% señaló que no quiere ver sus clases de manera virtual, así sea por medio del modelo de alternancia que propone el Gobierno Nacional; el 12,5% indicó que no cuenta con los suficientes recursos como internet o equipos de cómputo, para seguir su proceso académico de manera remota; y el 4,2% aún no ha podido conseguir su práctica, debido a la difícil situación económica que enfrentan las empresas por causa de la pandemia.

“El 80% de los encuestados, pese a que no se matricularán este semestre, señalaron que sí lo harán en enero de 2021; sin embargo, preocupa que el 20% firmó que no continuará con sus estudios de manera indefinida”, explicó Sebastián Obregón, director de WorkUniversity.

Por periodo académico, según la encuesta, la deserción universitaria más alta se presentará entre el primer y tercer semestre; seguida del 32% del cuarto al sexto semestre y 10% de séptimo en adelante.

Con relación a las edades, los estudiantes que están entre los 21 a 23 años serán los que más abandonarán las aulas con un 40,5%; luego vienen los de 18 a 20 con 32,5%; y finalizan los de 24 a 26 con 27%.

Respecto a la jornada de estudios, el mayor nivel de deserción se presentará en la diurna con 65,6%; mientras que, en la nocturna será del 34,4%, indica el estudio.