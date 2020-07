Docentes de la Universidad Pedagógica piden "matrícula cero" para los estudiantes

Doscientos docentes pertenecientes a la Universidad Pedagógica Nacional, hicieron un llamado a la ministra de Educación, María Victoria Angulo y al Gobierno, para que inyecten recursos que les permita ofrecer gratuidad en el costo de la matrícula de los estudiantes para el segundo semestre de 2020.

Los docentes argumentan que casi totalidad de los estudiantes pertenecen a estratos 1, 2 y 3, por lo que no tienen, debido a la crisis económica derivada por la Covid-19, la oportunidad de escoger entre la educación o el alimento.

"Profesores de la Universidad Pedagógica hemos solicitado al Gobierno Nacional, al Ministerio de Educación, a la Alcaldía de Bogotá y a la Gobernación de Cundinamarca, concurran para otorgar la matrícula cero a nuestros estudiantes. Su situación económica es realmente desesperante y la única forma de evitar una deserción masiva es esta. Necesitamos esta ayuda", señaló el profesor Adolfo Atehortúa, uno de los firmantes de la petición.

En la carta, los docentes manifiestan que la petición de los estudiantes de matrícula cero, "no solo es justa, es una necesidad imperiosa, sin la cual su continuidad en el estudio no es posible". Por lo que extienden el llamado a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López: "Un porcentaje mayoritario de ellos son bogotanos de nacimiento, bachilleres de colegios distritales y viven en la ciudad. La alcaldía, entonces, no puede sustraerse de sus obligaciones", afirman.

De acuerdo con los docentes, "la pandemia les ha azotado (a los estudiantes), los empleos informales a los que acuden para pagar sus estudios y palear su hambre; muchos de sus padres y madres han quedado vacantes o han visto reducir sus ingresos. Varios de ellos no han tenido la posibilidad de conectarse de manera permanente para seguir sus estudios a distancia".

Y advierten que otros pidieron fraccionamiento de matrícula, pero no pudieron cancelar siquiera su segunda cuota.

"Si bien la universidad ha dispuesto de múltiples ayudas que incluyen subsidios alimentarios, apoyo con tabletas, auxilios económicos a estudiantes en movilidad internacional, fraccionamientos y ampliación en las fechas de pago y, por otro lado, profesores, funcionarios y trabajadores entregamos sumas solidarias para manutención, no es suficiente", indicaron.

Señalan además que la suma que el Ministerio de Educación ha anunciado para cubrir matrículas, solo alcanza para la cuarta parte de ellas. "Por lo que se requieren medidas urgentes que garanticen la permanencia de nuestros estudiantes en sus cursos y aseguren la calidad de la formación impartida. La necesidad es urgente; de lo contrario, la deserción para el segundo semestre de 2020 puede ser masiva".