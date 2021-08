Dos fallos de tutela ordenan continuidad de clases presenciales en colegios oficiales de Ibagué

Por decisión de dos jueces de la capital del Tolima, en fallo a igual número de acciones de tutela, por ahora se mantendrán las clases presenciales en las instituciones educativas oficiales de esta ciudad.



En primer lugar el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Ibagué declaró improcedente la acción de tutela presentada por la Asociación Sindical de Directivos Docentes del Tolima (Asdetol) que buscaba la suspensión de las actividades académicas en las aulas físicas, al considerar que no hay condiciones para garantizar la salud de la comunidad educativa en medio de la pandemia.

Lea aquí: Mujer murió al lanzarse de un puente con su pequeño hijo en Ibagué.



Señaló el despacho que no se han vulnerado los derechos a la vida, la salud, el trabajo digno, la igualdad y la educación, como lo exponía la organización sindical.



De la misma manera, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagué falló la tutela interpuesta por padres de familia del colegio Liceo Nacional, la cual tenía como propósito suspender las clases en ese plantel.



En la decisión se argumentó que no se han vulnerado los derechos de las estudiantes de esa institución y que se implementaron las medidas de bioseguridad para su retorno.



“Se han presentado dos fallos de tutela que han sido positivos para las instituciones educativas de la ciudad de Ibagué, por ende se puede se puede continuar en el proceso de presencialidad”, expresó Juan Manuel Rodríguez, secretario de Educación municipal.



Vale recordar que el Sindicato de Maestros del Tolima (Simatol) también radicó una tutela con el mismo fin, y aunque el fallo no detuvo el modelo presencial, sí ordenó la creación de una comisión para verificar el estado de los colegios en materia de infraestructura, servicios públicos, conectividad, entre otros aspectos.

Otras noticias: Cambio climático es mucho más grave y avanza más rápido de lo que se pensaba: ONU.



Una vez se cumplan las visitas, se determinará cuáles planteles seguirán en esta modalidad y cuáles virtualmente.