Eafit, primera universidad con certificación del Icontec por bioseguridad

Con una puntuación de cien sobre cien, el Icontec certificó a la Universidad Eafit en Operaciones Bioseguras, al considerar que implementa “las mejores prácticas” para “minimizar el riesgo de la propagación de la pandemia por covid-19”.

Por primera vez, una institución de educación superior del país recibe este reconocimiento por brindar garantías de seguridad a estudiantes, docentes, personal administrativo y visitantes.

El rector de la Universidad Eafit, Juan Luis Mejía Arango, aseguró que esta certificación es para las sedes de Medellín y Pereira, y se logró tras un estricto proceso de verificación que incluyó diferentes transformaciones.

"Estamos muy contentos porque, luego de un proceso muy riguroso como todos los del Icontec, somos la primera universidad del país en recibir la certificación de los procesos de bioseguridad. Es un mensaje que enviamos a la sociedad, que estamos haciendo todos los esfuerzos para generar confianza y esperanza", señaló el rector Mejía Arango.

Los estudiantes destacaron la implementación de los protocolos, con el registro de síntomas y las capacitaciones sobre la importancia del autocuidado.

"La universidad tiene muy buenos protocolos. En la entrada nos toman la temperatura. Si vienes en carro, hay un sensor. En cada entrada de bloque, hay lavamanos (...). He visto que la universidad está muy organizada para el reingreso. Hay registros y cursos en Interactiva (...). Yo he vuelto porque los protocolos son estrictos y me siento seguro", dijeron algunos estudiantes.

Según la universidad, con este sello se le quiere enviar un mensaje a la comunidad sobre la importancia de la presencialidad en el campus, bajo una premisa de responsabilidad compartida. La institución tiene cerca de 13 mil estudiantes matriculados en pregrados, especializaciones, maestrías y doctorados.