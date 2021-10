El Icetex ya no reportará a sus deudores en las centrales de riesgo

Luego de la aprobación por parte del Congreso de la República de la Ley de Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2022, finalmente se pondrá en funcionamiento el modelo de Financiación Contingente al Ingreso a los beneficiarios de crédito educativo con Icetex que así lo deseen y soliciten, con lo que los usuarios de créditos educativos accederán a diversos beneficios.

Entre las principales novedades de este modelos, es que se eliminan conceptos como el estado de mora, la cartera castigada, la cobranza y los reportes en centrales de riesgo. Desde hace varios años, organizaciones de usuarios del Icetex venían solicitando al Gobierno que eliminara estos aspectos, dado que muchos jóvenes deudores terminaban con deudas impagables.

Le puede interesar: Universidades vacías: Al menos 39 mil jóvenes abandonaron sus estudios en pandemia

Luego de la promulgación de la Ley de Presupuesto General de la Nación, iniciará un período de máximo seis meses para la reglamentación, por parte del Gobierno nacional, de este nuevo mecanismo de pago para las nuevas obligaciones contraídas con el Icetex que soliciten de manera voluntaria este esquema.

“Esta nueva modalidad complementa, junto con los estímulos, incentivos, alivios y demás cambios hechos en Icetex el proceso de transformación de la entidad pensado en el estudiante y su situación, y fortalece el apoyo a los jóvenes para que accedan, permanezcan y se gradúen en el sistema de educación superior”, señaló el presidente del Instituto, Manuel Acevedo.

Pagar el crédito según su salario

Tratando de dar alternativas a los jóvenes que quieren ingresar a la universidad con el créditos del Icetex, y para aquellos que tienen una deuda con la entidad, el Gobierno dispuso de un nuevo beneficio permitirá que los jóvenes estudiantes que adquieran su crédito educativo con el Icetex cuenten con un esquema con el que pagarán una cuota proporcional a sus ingresos.

Los usuarios solo comenzarán a pagar su crédito si perciben ingresos y estos sean superiores a un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), así quedó establecido en el artículo 118 de dicha Ley, aprobada el pasado martes en el Congreso de la República.

Quienes no tengan empleo, o perciban ingreso igual o menor a un (1) SMMLV, no deberán realizar sus pagos y no entrarán en estado de mora con su crédito.

Le puede interesar: Fecode denuncia "casos de corrupción" en el Programa de Alimentación Escolar (PAE)

Igualmente, este modelo permite que el usuario del Icetex, mientras se encuentre cursando sus estudios financiados, no pague su obligación. La cuota de reembolso de quien se acoja a este tipo de financiación no superará el 19% de su ingreso mensual.

Cabe recordar que este esquema establece que los pagos sean deducidos por parte de los empleadores a los que los beneficiaros del Icetex presten sus servicios.