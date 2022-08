El lugar donde es legal que los profesores le peguen a los estudiantes como castigo

Las palmadas, los golpes con objetos, como cinturones o chancletas, y otras formas de castigo físico son muy comunes en Colombia. Curiosamente, las investigaciones muestran que el castigo físico se presenta con mayor frecuencia en países afectados por conflictos armados y niveles elevados de violencia como el nuestro, mientras que es una práctica menos usual y casi inexistente en países considerados pacíficos, como Suecia, Noruega o Finlandia.

Aunque muchos padres consideran que el castigo físico es una buena medida para disciplinar a los jóvenes, les puede causar molestia que alguien diferente a ellos reprenda a sus hijos de esta manera.

Por esta razón, la comunidad educativa se ha visto sorprendida por la decisión que tomaron en el distrito escolar de Missouri, Estados Unidos, luego de que fuera aprobada una norma que permite a los profesores utilizar castigos físicos, como nalgadas, para disciplinar a los alumnos.

Se notificó a los padres que la junta escolar aprobó una política para permitir una vez más las nalgadas en la escuela, pero solo como último recurso y con el permiso por escrito de los padres.

La medida comenzó a ser aplicada desde el pasado 22 de agosto, cuando retornaron a clases los 1.900 alumnos en el distrito Escolar Cassville R-IV, ubicado a unos 80 kilómetros al occidente de Branson, una de las ciudades de Missouri.

Se trata de una medida que establece el “uso de la fuerza física como método para corregir el comportamiento de los estudiantes”.

Los padres tuvieron que llenar formulario en el que autorizan a la escuela utilizar este método disciplinario con su hijo con una especie de regla de madera.

"En Cassville, los miembros del personal emplearán fuerza física razonable, sin posibilidad de lesiones o daños corporales en presencia de un testigo, de acuerdo con la nueva política (...) Solo cuando todos los demás medios alternativos de disciplina han fallado. No está permitido golpear a un estudiante en la cabeza o la cara”, señaló el establecimiento educativo, al resaltar que el maestro que aplique la sanción debe presentar un informe explicando la razón detrás del castigo.

"Hemos tenido personas que realmente nos lo agradecen", dijo. "Sorprendentemente, aquellos en las redes sociales probablemente estarían horrorizados al escucharnos decir estas cosas, pero la mayoría de las personas con las que me he encontrado me han apoyado", explicó la superintendente escolar de Cassville, Merlyn Johnson

“Al final del día, esto le da a la escuela una herramienta más para disciplinar a un niño, sin tener que enviarlo a casa suspendido donde solo jugarían videojuegos”, dijo Dylan Burns, de 28 años, un agricultor local, quien tiene dos hijos en el sistema escolar.