Estudiantes convocan protesta en rechazo al asesinato de jóvenes y menores, durante la cuarentena

Los jóvenes que conforman la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (Unees), anunciaron que el próximo 21 de agosto saldrán a las calles, para protestar en contra de las recientes masacres ocurridas en el país, en los que las víctimas han sido jóvenes y menores de edad.

Desde ciudades como: Bogotá, Cali, Ibagué, Bucaramanga y Barranquilla, los estudiantes ya han confirmado que participarán de la movilización nacional, que estará acompañada de una velatón en algunas ciudades, en rechazo a los actos violentos ocurridos en los últimos días, según reveló Valentina Zapata, estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira, miembro de la Unees.

"El derramamiento de sangre no cesa; estas semanas nos hemos levantado con noticias de masacres -una tras otra- lo cual simplemente demuestra que aquí en el país la vida realmente no importa y que el Gobierno Nacional, simplemente, no tiene algún tipo de interés en preservar la vida ni de jóvenes, mujeres, ni niños, ni de líderes y lideresas sociales, simplemente es un Gobierno que prioriza otros elementos por encima de la misma vida", señaló Zapata.

De acuerdo con la líder estudiantil, decidieron convocar a las calles el 21 de agosto, "donde la consigna principal es la defensa de la vida; porque como movimiento estudiantil priorizamos la vida por encima absolutamente de todo y porque también hemos sido víctimas del conflicto y de la violencia del país".

Los jóvenes ya han anunciado movilizaciones en ciudades como Bogotá, Cali, Ibagué, Bucaramanga y Barranquilla, "con la esperanza de poder seguir luchando porque en la pandemia se han agudizado las masacres en la sociedad y se ha usado la violencia cuando realmente se supone que estamos seguros en nuestras casas; pero, realmente eso no es así".

Entre las razones para salir a marchar los jóvenes señalan como motivo, el asesinato de Dilan Cruz, la masacre de los cinco menores de edad registrada recientemente en Cali; la masacre de nueve jóvenes de Nariño, el asesinato de cuatro jóvenes en Cauca y también por el asesinato de los líderes y lideresas sociales, defensores de DDHH y "todos aquellos que han sido amenazados".

"El llamado es a las calles el 21 de agosto para pedir justicia por todo lo que sucede en el país", manifestó Zapata.

Entretanto, mediante un comunicado la ministra de Educación María Victoria Angulo, manifestó su rechazo a la violencia en contra de niñas, niños y jóvenes, así como toda situación que afecte su integridad.

"Las nuevas generaciones merecen la protección y el cuidado de toda la sociedad y todos los esfuerzos que se adelanten en este frente deben estar encaminados a asegurar la garantía de derechos para hacer posible su desarrollo integral y el cuidado que de manera corresponsable Familia, Estado y Sociedad se desarrollen. Todos los esfuerzos deben ir dirigidos a generar condiciones para la garantía plena de sus derechos", dice el comunicado del Ministerio de Educación.