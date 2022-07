Estudiantes donan toneladas de alimentos a niños indígenas del Vichada que comían de la basura

"Nuestros niños están comiendo de la basura", aseguró Edny Gutiérrez, gobernadora indígena de Puerto Carreño (Vichada) hace dos años, tras alertar a Colombia sobre la difícil situación de hambre y pobreza que viven la mayoría de los 18 mil habitantes de la región, entre ellos, los pueblos indígenas.

"Quiero hablar de la problemática nuestros hermanos indígenas en Puerto Carreño, sobre todo en la cabecera municipal, por el abandono del Estado. Nuestros niños están comiendo de la basura, están en situación de calle. Madres llorando porque no tienen cómo darle de comer a nuestros hijos, no tenemos trabajo, no tenemos ayuda del Estado, no tenemos terreno dónde hacer una casa digna. no tenemos agua potable a pesar de estar rodeados de tres grandes ríos, el río Meta, Orinoco y Bita", mencionó en su momento la líder indígena en diálogo con RCN Radio.

A pesar de esta denuncia, la situación se siguió presentante, por esta razón, unos pequeños estudiantes de un colegio de Cota quisieron aportar su granito de arena para solucionar esta triste situación.

Los estudiantes del grado cuarto del Gimnasio Campestre San Rafael, ubicado en Cota, luego de conocer la realidad alimentaria de la tribu indígena Amorua, a través de una indagación sobre los derechos de los niños, decidieron promover una campaña de donación de alimentos para entregarlos a esta comunidad.

Los Amorua, son una etnia que habita en los ríos Orinoco y Meta, su población además está presente en los departamentos de Vichada y Casanare

Los niños del Gimnasio Campestre San Rafael, conocen la precaria condición de alimentación especialmente de la población infantil de esa comunidad indígena a través del proyecto institucional de la Unidad de Indagación del PEP, donde consultaron sobre los derechos de los niños, en ese espacio investigando vieron un video donde se evidencia la desnutrición y condiciones precarias de los niños del Vichada y siguiendo el legado del Fundador Padre Rafael García Herreros “que nadie se quede sin servir” nace esta maravillosa iniciativa.

Así que el grupo de 29 niños de grado cuarto, decidieron organizar una cruzada en la cual invitaron a la comunidad educativa del Gimnasio Campestre San Rafael a donar alimentos no perecederos, donde la meta propuesta fue recoger una tonelada de comida para los niños de Puerto Carreño en Vichada, quienes sufren desnutrición y consumen comida de los vertederos de basura.

Luego de los aportes de los padres de familia y estudiantes, se recogieron 1,7 toneladas de alimentos, además de ayuda monetaria y logística para llevar los alimentos a su destino.

Para Maria del Pilar Arango, Directora de Colegios Minuto de Dios, este gesto es muy significativo por la generosidad y solidaridad de las nuevas generaciones que se forman en los colegios Minuto de Dios. “este lindo acto de los niños de cuarto grado del Gimnasio Campestre San Rafael, es un gesto de amor social por otros niños que necesitan formarse en condiciones alimentarias clave para su desarrollo”.

Los alimentos arribaron a Puerto Carreño el 14 de junio y serán distribuidos a la comunidad en los próximos días con el acompañamiento y representación de dos docentes del Gimnasio Campestre San Rafael.