Estudiantes en Colombia, de los peores en comprensión de lectura

La situación empeoró en pandemia

En entrevista publicada por la ONU, Robert Jenkins, director de educación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, alertó los efectos de la pandemia en los estudiantes de todo el mundo.

Jenkins explicó que a medida que se obtienen más y más datos, es claro el impacto desproporcionado que el cierre de escuelas ha tenido, en términos de pérdida de aprendizaje, en los niños menos favorecidos.

Antes de la pandemia, el 53% de los niños de 10 años que vivían en países de ingresos bajos y medios como Colombia no leían suficiente o no lo hacían de forma eficaz, y no cumplían los requisitos mínimos de alfabetización y aritmética básica. Se estima que esta cifra puede alcanzar el 70%.

Es decir, el 70% de los niños de 10 años no son capaces de leer o comprender un texto sencillo, y los niños que viven en países con resultados negativos de aprendizaje antes de la pandemia suelen ser también los que mantienen sus escuelas cerradas durante más tiempo.

