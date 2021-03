Expertos en inteligencia artificial y científicos de datos, entre los puestos más solicitados

Un reporte de la plataforma digital Crehanna reveló que los especialistas en inteligencia artificial, los científicos de datos y los directores de comercios electrónicos, figuran entre las profesiones con mayor demanda en el 2021.

De acuerdo con esa herramienta, otros cargos como Chief Digital Officer o CDO y Chief Information Security Officer o Jefe de ciberseguridad, también hacen parte de los 'hard skills' más demandados por las compañías en estos tiempos.

Jhon Camacho, country manager de Crehana en Colombia, manifestó que "el problema de la capacitación online no es que no cuente con los recursos para brindar una buena educación, sino que los HR Managers aún no se arriesgan a probar esta nueva metodología".

En ese sentido, el ejecutivo mencionó el reciente 'Reporte de Impacto 2020', realizado por esa compañía en México, Perú y Colombia, el cual reveló que el 73% de los estudiantes han aplicado lo aprendido a través de la plataforma en sus trabajos.

Por su parte, el 82% afirma que su confianza en sí mismo y sus habilidades ha mejorado.

El experto aseguró que "para mantener a tus empleados actualizados, es importante que ofrezcas capacitación en línea durante toda su carrera. Con eso asegurarás que cumplan con sus objetivos".

La plataforma indicó que este es un espacio donde "se puede aprender de la mano de especialistas más reconocidos en el mundo y a través de rutas de aprendizaje especializadas con programas de skilling diseñados para incrementar el desempeño de un equipo".

De acuerdo con el informe 'Reporte de Impacto 2020', el aumento de la productividad en el trabajo o en un nuevo empleo fue del 23%, según los encuestados consultados por esa solución digital.