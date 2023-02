Icetex: De dónde salen los recursos para créditos educativos y todo lo que debe saber

El Icetex es una entidad que genera amores y odios, mientras hay personas que agradecen el crédito educativo con el que pudieron estudiar su carrera universitarias, otras personas aseguran que tomar créditos con el Icetex solo es una vía para endeudarse de por vida.

Actualmente, alrededor de 880.000 colombianos (58% mujeres y 42% hombres) de 1.092 municipios del país son beneficiarios activos de los servicios de Icetex. 80% de ellos cuentan con beneficios de subsidios, condonaciones y becas.

Le puede interesar: Icetex: ¿Cómo acceder a un crédito para estudiar en el 2023?

Asimismo, según cifras de la entidad, casi el 30 % usuarios pagan sus créditos antes del plazo previsto. A pesar del panorama alentador que presentan desde la entidad, hay deudores temerosos de lo que puede pasar si no pueden ponerse a paz y salvo.

Alrededor de la transformación de la entidad, se ha pedido que la tasa de interés sea más baja o incluso hay quienes piden que todos los créditos sean condonable. Recientemente el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, y el presidente del Icetex, Mauricio Toro, confirmaron que este año habrá una reducción de más de cinco puntos en los intereses para los jóvenes que ya terminaron sus estudios y están pagando créditos en esa entidad.

Aquellas personas que paguen dentro del tiempo estipulado por parte de la entidad, pasarán de consignar el Índice de precios al consumidor (IPC) más siete puntos de interés, al IPC que en este momento es de 13,12% y dos puntos adicionales.

No obstante, para muchos no es suficiente. Algunas organizaciones de estudiantes consideran que se sigue con la capitalización de intereses en el Icetex y no ha cambiado la entidad. Para muchos de ellos la clave de la no transformación de la entidad son sus fuentes de financiación.

¿De dónde salen los recursos del Icetex?

Muchas personas dicen que los créditos del Icetex no son más bajos por los préstamos que pidió la entidad al Banco Mundial y que los estudiantes están pagando esa deuda.

Lo cierto, es que los acuerdos de pago de un crédito educativo son entre el estudiante e Icetex, en ningún caso habrá obligaciones con otras entidades, como afirma este mito sobre el Banco Mundial.

Los recursos del Banco Mundial son solamente una de las fuentes de financiamiento de ICETEX. La mayor parte de los recursos de crédito ICETEX provienen de recursos propios o de recursos otorgados por la nación (estos para brindar beneficios, como subsidios y condonaciones).

La distribución de recursos para los créditos adjudicados y renovados fue el siguiente:

54% de recursos propios.

33% recursos de la nación.

13% recursos del Banco Mundial

Le puede interesar: ABC de las reformas a la educación que propone el gobierno de Gustavo Petro

¿Cuánto es lo máximo que prestan y para qué universidades?

El monto máximo de desembolso por semestre es de hasta 11 salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada crédito educativo y tienen convenio educativo con alrededor de 160 instituciones de educación superior cuyo listado puede consultar en el siguiente enlace: https://sites.google.com/site/icetexcredito/universidades-con-convenio-icetex

¿Cuál es el puntaje mínimo del Icfes para ser beneficiario del Icetex?