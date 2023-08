Icfes: Resultados de las pruebas de este fin de semana; ¿cómo y cuándo verlos?

De acuerdo con un informe del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, en 2020 los estudiantes de colegios oficiales obtuvieron un puntaje promedio de 241 puntos en las pruebas Saber 11, es decir, 7 puntos por debajo de los resultados promedio a nivel nacional.

Por el contrario, los alumnos que asistieron a colegios privados lograron una calificación promedio de 266, lo que quiere decir que tuvieron un desempeño 18 puntos por encima del promedio nacional y 25 puntos sobre los colegios públicos, instituciones en las que estudian más del 75 por ciento de los alumnos del país.

Esta tendencia se mantiene desde 2005 y, si bien la brecha entre ambos sectores no se ha hecho más amplia, preocupa que en medio de las dificultades por el cierre prolongado de colegios, no solo no se logra cerrar esta brecha, sino que por el contrario, por primera vez en 15 años, aumente nuevamente la diferencia entre privados y públicos.

Aunque los colegios privados evidentemente se desempeñan de mejor manera en el Icfes que los públicos, para 2019 solo el 18,2 por ciento de los estudiantes en Colombia desarrolló adecuadamente las cuatro competencias de las pruebas Saber 11 (Lectura crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales).