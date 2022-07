Inscríbase gratis a las carreras técnicas y tecnológicas que ofrece el Sena

Con la llegada del segundo semestre del año, muchos jóvenes están en la búsqueda de empezar sus estudios o seguirse capacitando. Por esa razón el SENA anunció que tiene abierta su convocatoria para estudiar programas técnicos y tecnológicos de forma completamente gratuita.

Los colombianos, extranjeros con permiso de residencia y estudio en el país que quieran estudiar este segundo semestre con el SENA, deben tener en cuenta las convocatorias virtuales y presenciales que están disponibles.

Convocatorias en modalidad virtual

La primera oferta de formación virtual titulada abrirá las inscripciones del 28 de julio al 04 de agosto y contará con programas técnicos y tecnológicos en: proyectos agropecuarios, administrativo en salud, servicios y operaciones microfinancieras, análisis y desarrollo de software, entre otros.

Estos niveles capacitan a quienes desempeñan oficios requeridos por los sectores productivos y sociales del país y ofrece flexibilidad en horarios, motivo por el que se podrán invertir como mínimo tres horas al día, y contar con un computador y conexión a internet para realizar el proceso formativo, a través de la plataforma Learning Management System- LMS del SENA.

¿Cómo inscribirse?

Ingresar a www.senasofiaplus.edu.co Seleccionar la opción "carreras virtuales" y luego 'conozca aquí los programas'. Elegir la formación de interés y pulsar 'inscríbase aquí'. Dar clic sobre el nombre del programa escogido y luego ubicar la opción 'inscripción'. Verificar que se cumplen con los requisitos para postularse y tener en cuenta estar previamente registrado en el aplicativo Sofía Plus. Si ya está registrado, digitar la información solicitada y confirmar la inscripción. Al finalizar recibirá un correo de validación y listo. En caso contrario, hacer clic en el botón 'registrarse' y seguir las indicaciones del sistema.

La segunda convocatoria virtual titulada estará disponible del 11 al 18 de octubre. Quienes se postulen a programas de nivel tecnólogo deberán incluir en el formulario de inscripción el código SNP-ICFES, el cual debe consultarse previamente en el sitio web del ICFES.

Convocatorias en modalidad presencial

Las ofertas presenciales tituladas estarán habilitadas en dos fechas: la primera, del 18 al 25 de agosto y la segunda, del 3 al 10 de noviembre, en diferentes áreas del conocimiento y en niveles: auxiliar, operario, profundización técnica, técnico y tecnólogo.

¿Cómo inscribirse?

Ingresar a www.senasofiaplus.edu.co y pulsar el icono de carreras presenciales. Ubicar en la parte inferior izquierda el recuadro que dice: ¿Qué le gustaría estudiar?, y escribir una palabra clave como: cocina, contabilidad, etc., luego seleccionar el nivel del programa, así como la ciudad en la que desea estudiar y hacer clic en ´buscar'. Revisar las opciones de formación disponible y escoger la de preferencia. Verificar que se cumplen con los requisitos de la formación y que el horario se ajusta a la disponibilidad del interesado. Si ya está registrado en Sofía Plus, digitar la información requerida por el sistema y confirmar la inscripción. En caso de no estarlo, pulsar el botón 'registrarse', diligenciar los datos y seleccionar 'validar'. Leer, aceptar los términos y condiciones y darle continuar. Ingresar la información básica y en la parte en la que indica cargar el documento, hacer clic en examinar, subir el archivo, guardar y pulsar continuar para llenar los demás campos solicitados. Tener en cuenta que, para la inscripción a un programa de formación de cualquier nivel y modalidad, es necesario cargar el documento de identidad en formato pdf, escaneado por ambos lados en una sola hoja de manera vertical y con un tamaño máximo de 2mb. Al finalizar el proceso de inscripción, recibirá un correo de confirmación y listo.

En la modalidad presencial, el candidato tiene la posibilidad de elegir un programa como segunda opción, siempre y cuando no haya sido seleccionado al que inicialmente se postuló y contar con un puntaje alto en las pruebas web.

Los horarios de formación se eligen según disponibilidad del aspirante: jornada diurna (6:00 a.m., a 6:00 p.m.), nocturna (6:00 p.m., a 10:00 p.m.), madrugada (10:00 p.m., a 6:00 a.m.), y mixta (6:00 a.m., a 10:00 p.m.)

Requisitos según nivel de formación