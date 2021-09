Javeriana y Los Andes, entre las mejores universidades del mundo

Un total de 1.600 universidades en el mundo fueron calificadas por World University Rankings 2022, y fueron destacadas diez instituciones de educación superior en Colombia, entre las que sobresalen la Universidad Javeriana y la Universidad de Los Andes.

Esta publicación fue realizada por la firma Time Higher Education (THE) en la que muestra el listado donde figuran las mejores universidades del mundo.

Según la firma, fueron calificadas con base a trece indicadores, dispuestos para medir el desempeño de una institución en la docencia, la investigación, la transferencia de conocimientos y la perspectiva internacional.

La Universidad Javeriana fue la que obtuvo la mejor posición en el ranking mundial ubicándose entre los puestos 501–600, y le sigue la de Los Andes entre el 801–1.000.

A estas dos universidades le siguen la Universidad de Antioquia, y luego La Nacional ubicándose entre el 1.001 – 1.200, y después de 1.200 la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), Universidad del Norte, Universidad del Rosario, Universidad de la Sabana, Universidad Eafit, y la Universidad Industrial de Santander.

La primera institución en el ranking fue la Universidad de Oxford del Reino Unido y lidera el listado por sexto año consecutivo.

Posteriormente está el California Institute of Technology (Caltech), la Universidad de Harvard, Stanford University y la Universidad de Cambridge del Reino Unido.

Le siguen Massachusetts Institute of Technology – MIT, Princeton University , University of California, Berkeley, Yale University y The University of Chicago.

Cabe recordar que hace algunas semanas también figuraron varias universidades del país en el Ranking Shanghai. En este listado, la Universidad Nacional es la primera colombiana y le sigue la Universidad de Los Andes.