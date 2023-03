La joven con síndrome de Down que sueña con ser presentadora de televisión

"Mi sueño es ser una presentadora de farándula y ser reconocida por muchas personas; ser una gran estrella", dice Jessica Bermúdez, una bogotana de 28 años con síndrome de Down y quien actualmente estudia comunicación en una de las academias inclusivas de la capital del país.

Jessica vive con su madre en el nororiente de la ciudad y, tres días a la semana, se conecta desde su computador a las 9:00 a.m. para recibir sus clases de presentación, locución y redacción que le brindan en la institución. Ella asegura que desde que inició con sus cursos, después de graduarse del programa Enlaces de Compensar, el cual aporta a la inclusión, pedagogía y atención de la población con discapacidad intelectual, ha visto más cerca esa posibilidad de cumplir su sueño de ser reportera.

“Además de las clases virtuales, puedo ir dos veces al mes a recibir instrucciones de manera presencial y fortalecer mis capacidades. Realmente, estoy muy feliz porque después de haber estado en Compensar, en donde creo que dejé una huella, puedo trabajar para intentar cumplir ese sueño que tanto anhelo. Quiero lograrlo y así seguir siendo el orgullo de mi familia, pero especialmente de mi mamá”, agregó Jessica.

Adriana es la mamá de Jessica y, como ellas mismas lo cuentan, su complemento en cualquier ocasión. Ella manifiesta que en 2014 y 2019 fue diagnosticada con cáncer y, en muchos momentos en los que creía desfallecer, su hija se convirtió en su única razón para luchar y levantarse de una camilla. Hoy en día, después de superar una cirugía en la que le extirparon un tumor en el páncreas, celebra y se entusiasma por apoyarla en todos sus sueños y poder estar presente para ser testigo de ello.

“Ella es un ejemplo de demostración de que sí se puede hacer todo. Las personas creen que la población con discapacidad intelectual necesita apoyo de nosotros y la realidad es que ellos terminan siendo nuestro apoyo; el síndrome de Down realmente no es la trisomía 21, sino la trisomía del amor, la valentía y la fuerza. Ella me da la fortaleza y el entusiasmo para salir adelante y siempre será mi orgullo”; manifiesta Adriana Rojas, Mamá de Jessica Bermúdez.

Jessica y Adriana, además de ser madre e hija, son socias en el emprendimiento de bisutería que crearon cuando ‘Jessi’, como le dice su familia, tenía 15 años. Por esta razón, día a día complementan las clases de comunicación con sus deberes de la pintura en madera, confección de anillos, entre otros productos.

21 de marzo: Día mundial del Síndrome de Down

La Asamblea General de la ONU designó el 21 de marzo como el Día Mundial del Síndrome de Down. Con esta celebración se busca generar un incremento en la conciencia pública sobre la dignidad, el aprecio y la contribución de las personas con discapacidad intelectual, como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades.

Con base en estas premisas que entrega la organización internacional, entidades tanto públicas como privadas avanzan en la generación de políticas, culturas y practicas enfocados a promover la inclusión social y la garantía de sus derechos. Para el caso de la caja de compensación Compensar, se resalta el Programa Enlaces, que este año cumple 28 años de servicio para usuarios de todos los momentos del ciclo vital.

“El programa Enlaces de la Caja de Compensación promueve la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, mediante la generación de propuestas y estrategias formativas, con miras a la transformación e inclusión social. En este proceso es primordial contar con un proceso de atención temprana e inclusión desde la primera infancia y a lo largo de la vida en articulación con los distintos actores enfocado a promover su desarrollo, aprendizaje y participación plena en la sociedad”, aseguró Diana Moreno administradora del programa Enlaces de Compensar.

En materia de empleabilidad, según el DANE, en Colombia existen alrededor de 799.160 personas con discapacidad intelectual, y entre ellas personas con Síndrome de Down, que actualmente están en la búsqueda de un empleo. En esa línea, se resalta el acompañamiento y procesos de formación adelantados por Compensar mediante su Agencia de Empleo y Fomento Empresarial.