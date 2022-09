Las mejores universidades de Colombia según nuevo ranking

Hay que recordar que en a mediados de agosto, Shanghai Ranking Consultancy listó las mejores universidades del mundo. Colombia se encuentra en dos grupos. En el rango de 801 al 900 está la Universidad Nacional de Colombia y en el rango de 901 al 1000 está la Universidad de Los Andes.

Ranking de las mejores universidades del mundo

1. Harvard University en Estados Unidos

2. Stanford University en Estados Unidos

3. Massachusetts Institute of Technology (MIT) en Estados Unidos

4. University of Cambridge de Reino Unido

5. University of California, Berkeley en Estados Unidos

6. Princeton University en Estados Unidos

7. University of Oxford de Reino Unido

8. Columbia University en Estados Unidos

9. California Institute of Technology en Estados Unidos

10. University of Chicago en Estados Unidos