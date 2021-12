Las seis razones por la que a los millenials se les dificulta encontrar trabajo

Las tasas de desempleo de los jóvenes son más altas que las de otros grupos de edad. De hecho, en Colombia, según el DANE, la tasa de desempleo para los jóvenes entre 14 y 28 años, fue del 21,5% en el trimestre de junio-agosto de este año.

El talento joven es necesario para el crecimiento y buen funcionamiento de las empresas. Los jóvenes aportan ideas innovadoras y, sin embargo, parecen experimentar muchos obstáculos cuando intentan ingresar al mercado laboral. ¿Cuáles son estos factores y cómo pueden enfrentarlos?

El grupo Adecco, especialista en contratación y recursos humanos, entregó los seis factores que dificultan a esta población conseguir empleo:

Altas expectativas

Una de las problemáticas evidenciadas consiste en que los millennials tienen altas expectativas a la hora de buscar empleo. Si no encuentran el ‘trabajo de sus sueños’, pueden desanimarse y dejar de buscar y es posible que ni siquiera consideren una oportunidad de trabajo en grandes empresas de larga trayectoria en el mercado, pues muchas veces, no tienen en cuenta cuánto pueden progresar y crecer profesionalmente dentro de estas.

Habilidades no coincidentes

Los jóvenes se enfrentan a una demanda de nuevos tipos de habilidades y educación. Muchos de ellos están bien formados, tienen habilidades y están listos para encontrar empleo. Sin embargo, a menudo carecen de las habilidades laborales más básicas, como la capacidad de comunicarse y organizarse.

Es posible que se hayan centrado en estudios teóricos y estén altamente cualificados y, aún así, no tengan las habilidades laborales que vienen con la experiencia. Los empleadores quieren encontrar talento con experiencia y los reclutadores enfatizan que los gerentes de contratación generalmente creen que los graduados universitarios no están listos para el lugar de trabajo. Para aquellos que se acaban de graduar, esto puede hacerles sentir que conseguir un trabajo es imposible. Para obtener esa experiencia tan importante, es posible que tengan que asumir un puesto que no sea el ideal, pero deberían hacerlo en una empresa con potencial de crecimiento.

Enfoque incorrecto

Muchas veces, las personas suelen centrarse en lo que necesitan del trabajo, en lugar de en cómo los empleadores se beneficiarán al contratarlos. En una entrevista, hablarán sobre su educación, ellos mismos y lo que esperan del trabajo. Es mejor concentrarse en los beneficios que pueden brindarle al empleador, como la capacidad de resolver problemas o ahorrarle dinero.

Actitudes negativas

La ansiedad, la duda, el miedo y la frustración son solo algunas de las emociones que experimentan los millennials que luchan por encontrar trabajo. Esto puede evitar que se abran a nuevas posibilidades. Si son positivos, comprometidos y enfocados, es más probable que llamen la atención de sus superiores y encuentren así nuevas oportunidades para crecer, incluso si comienzan en una posición básica.

Deuda estudiantil

La deuda de los estudiantes suele ser una carga abrumadora para los millennials. Esta deuda los presiona y puede mantenerlos atrapados en un trabajo mal pagado sin perspectivas en el que simplemente sobrevivan en lugar de desarrollar su potencial. Una planificación cuidadosa puede ayudarlos a dar un paso adelante sin perder la esperanza. Mantenerse informado sobre el mercado laboral, controlar las habilidades que necesitan desarrollar y mantener una actitud positiva puede ayudarlos a progresar.

Actividad en redes sociales

La actividad en las redes sociales puede funcionar en contra de los millennials. Los empleadores pueden tener una idea muy diferente de lo que es apropiado para ellos en estas plataformas. Es una mala idea publicar una entrevista de trabajo en las redes sociales a menos que sean parte de la descripción del trabajo y tengan algo positivo que decir. Si bien la mayoría de los estudiantes mantienen su currículum actualizado cuando buscan trabajo, es posible que tengan menos cuidado al tomar contenido potencialmente dañino de sus cuentas de redes sociales.

Sin embargo, los millennials también pueden emplear las redes para aumentar sus posibilidades de empleo. Los empleadores que vean un perfil profesional en LinkedIn y lean contenido excelente publicado por un empleado potencial recibirán una impresión favorable.