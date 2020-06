"Lo que está pasando con la pandemia debería ser la base para rediseñar la educación"

Por su parte, Bulacio resaltó la importancia de pensar en una escuela que reconozca y respete la diversidad y la singularidad de cada estudiante: "Sabemos que los grupos más vulnerables, ya sean los niños con un nivel socioeconómico desfavorable, niños con una situación de enfermedad o con familias donde hay violencia, son los que más sufren. Y realmente tenemos que apuntar, sobre todo los docentes, y toda la sociedad en sí, en tomar ese desafío de poder ver a esos grupos invisibles: los niños que más vulnerabilidad atraviesan".

"Es muy importante que los docentes podamos enseñar propuestas pedagógicas que permitan la inclusión o que permitan visibilizar".

Por eso, para ella, es clave hacer proyectos colaborativos "que apunten a la ciudadanía global, respetando la diversidad, donde realmente cada alumno desde su potencial pueda demostrar lo que puede".

"Para eso estamos los docentes: para acompañarlos", concluyó.

Guerra, a su turno, dijo que en realidad los retos de la educación en este siglo son los mismos que ha tenido el mundo y que seguirá teniendo. Lo que pasó, explicó ella, es que la pandemia los hizo evidentes.

Por ejemplo, es claro que "los niños no están aprendiendo lo que necesitan aprender, a pesar de estar ya en las escuelas".

"Según el Banco Mundial y la Unesco, el 50 % de los niños de diez años en Latimoamérica no tiene el nivel básico de comprensión lectora. A los 15 años, según [las pruebas] Pisa (...), la mitad no tiene las herramientas básicas para comprender un texto".

"La pandemia lo que vino a hacer fue a restregarnos todo lo que ya sabíamos antes: que es tiempo de reconstruir nuestra escuela", dijo la docente mexicana.

Según ella, en ese sentido, para esa reconstrucción se debe tener "una mirada honesta, humilde y muy valiente" de la labor de los profesores.

Honesta, porque "cuesta mucho reconocer que mucho de lo que hacemos en nuestras aulas y a través de los sistemas educativos no necesariamente lo mejor para nuestros niños y jóvenes. Humilde, porque ciertamente no tenemos las respuestas para todos los problemas. Y valiente, porque innovar no es fácil. Existe este temor a equivocarnos, a empeorar las cosas o incluso a ser criticados, pero no nos queda de otra", sentenció Guerra.

Además, ella hace una invitación a preguntarse si las fallas actuales de la educación a distancia no están relacionadas con las prácticas que los docentes no han querido cambiar.

"Es inaceptable que debido a la costumbre, a la ignorancia, por comodidad o hasta por falta de imaginación sigamos todavía haciendo las cosas que no funcionan. En este contexto que estamos viviendo, maestros, no podemos dejar de preguntarnos si los vicios arraigados de nuestros modelos educativos arcaicos dificultaron, en vez de facilitar, el aprendizaje a distancia. Pero, por otro lado, fue precisamente en este contexto que muchos por fin nos atrevimos a imaginar y a comenzar a recrear una escuela diferente", concluyó.